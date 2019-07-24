شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الطفل اليمنى "رواف" بعد تكفل ولى العهد السعودى بعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة سبق السعودية، إن الطفل اليمنى رواف جابر آل عوفان تماثل للشفاء؛ حيث تم استئصال ورم خبيث فى عينه بالكامل، بعد أن كان يهدد حياته.

ويستكمل الطفل "رواف" علاجه فى أحد المستشفيات المتخصصة بالسعودية، على نفقة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ورفع جابر آل عوفان - والد الطفل رواف - شكره وتقديره لولى العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتكفله بعلاج طفله، وتذليل كافة العقبات حتى وصوله للمملكة، بعد أن تم نقله من اليمن، كما قدّم شكره للسفير السعودي في اليمن، وجميع من سهّل علاج طفله.

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واعتبر "آل عوفان" أن ما قدّمته السعودية لطفله هو امتداد لاهتمامها بالشعب اليمني، وتقديمها للعمل الإنساني في اليمن، وتلمسها لحاجة الشعوب العربية والإسلامية، والتي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين جُل اهتمامها.

وعن الخدمات الصحية قال "آل عوفان"، وجدنا اهتمامًا ملموسًا وعناية فائقة، وتعاملًا راقيًا من جميع أفراد الطاقم الطبي.

والطفل كان مصابا بالورم الخبيث فى عينه منذ ولادته، بعد أن سبب له الحبل السري اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه، وأُصيب بضمور في الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد على إثره عينه اليمنى.