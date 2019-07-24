شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة كويتية تحرم طالبة من سنة دراسية كاملة بسبب الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حكم أصدره القضاء الكويتى منذ أشهر بتجريم الغش في الثانوية العامة، أيدت المحكمة الإدارية قرار رسوب طالبة في جامعة الكويت، وأقرت بحرمانها من السنة الدراسية بالكامل.

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وبحسب صحيفة القبس الكويتية، شدد المحكمة في حيثياتها على أنه «إذا أقدم الطالب على الغش في مادة واحدة، يتوجب حرمانه من كل اختبارات السنة ومن ثم يعد راسباً».

وكانت طالبة كويتية طعنت أمام القضاء في قرار الجامعة بحرمانها من جميع الاختبارات، بعد ضبطها متلبسة بالغش، إلا أن المحكمة الإدارية أيدت القرار، واعتبرت في حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد بهمن الغش «انحطاطا في الخلق، وخروجا عن دائرة الأمانة والصدق بما يؤدي إلى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، وبالتالي فإن تغليظ العقوبة على مرتكبه يُعد أمراً عادلاً ومحققاً للردع العام والخاص ولا غبار عليه».