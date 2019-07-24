لبنان يطالب مجلس الأمن بعدم الصمت إزاء التهديدات الإسرائيلية

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

طالب لبنان، مجلس الأمن الدولي، بالتخلي عن الصمت إزاء التهديدات الإسرائيلية للسلام وللبنية التحتية المدنية للبلاد.

جاء ذلك في إفادة قدمتها مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، الثلاثاء، أمام المجلس، ردا على إفادة لمندوب إسرائيل، ادعى فيها أن إيران تستغل ميناء العاصمة بيروت لتهريب أسلحة إلى "حزب الله".

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، عن مدللي قولها إن "اللبنانيين يرون أن مثل هذه التصريحات تمثل تهديدا مباشرا للسلام، والبنية التحتية المدنية".

وأضافت: "إذا كان السفير الإسرائيلي يستخدم هذه البيانات لصرف الانتباه عن الوضع البائس الذي خلقته إسرائيل باحتلال فلسطين، فهذا ليس بالأمر الجديد".

Advertisements

وتابعت: "ولكن إذا كان يستخدم هذه الاتهامات لحض المجتمع الدولي على شن هجوم على ميناء لبنان ومطاره المدني وبنيته التحتية كما فعلت إسرائيل عام 2006، فلا ينبغي لهذا المجلس أن يبقى صامتا ويجب أن يتحمل مسؤوليته من خلال منع إسرائيل من شن هجوم آخر على لبنان".

ولفتت إلى أن "لبنان يعرب عن امتنانه للدعم المستمر لشركائه الدوليين القدامى، سواء اقتصاديا أو في أجندة السلام والأمن".

والثلاثاء، عقد مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، مشاورات بشأن القرار 1701 الصادر في 2006، إثر الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، والتي استمرت 34 يوما.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.