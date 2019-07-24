تصعيد جديد.. اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

اندلعت اشتباكات متفرقة بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لجماعة "الحوثي"، في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، حسب مصادر محلية.

وأفاد سكان محليون في المدينة للأناضول، أن دوي إطلاق رشاشات بعدد من أحياء المدينة الجنوبية القريبة من المطار ما زال مستمرا منذ مساء الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية، إن "جماعة الحوثي دفعت خلال الساعات الماضية بعشرات من عناصرها في محاولة تسلل انتحارية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء، لكن دون جدوى".

وذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، نقلاً عن المصدر ذاته، أن "محاولة التسلل التي انطلقت من داخل الأحياء السكنية شمال شرقي المطار بغطاء ناري مكثف واستمرت زهاء ساعة، انكسرت".

ومنذ ثلاثة أيام، تقول وسائل إعلامية تابعة للجيش الذي يدعمه التحالف العربي، إن الحوثيين يحشدون تعزيزات عسكرية تضم مئات المقاتلين على تخوم مدينة حيس جنوب شرق الحديدة، التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

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فيما اتهم الحوثيون عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم، القوات الحكومية والتحالف بقصف منازل المواطنين في مديرية التُحيتا بالمدفعية والرشاشات، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، والذي تشرف عليه لجنة أممية.

والأسبوع الماضي، قالت اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، إن طرفي الصراع اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن.

وأنشئت اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الذي تم التوصل إليه في 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، وعقدت أول اجتماع لها نهاية نفس الشهر بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وحسب اتفاق ستوكهولم فإنه كان يُفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن ذلك لم ينفذ رغم مرور سبعة أشهر على الاتفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.