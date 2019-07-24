"داعش" يهاجم قرية جنوب الموصل ويقتل اثنين أحدهما "شيخ قبلي"

نينوى (العراق) أحمد قاسم /الخليج 365

قتل شخصان أحدهم شيخ قبيلة عربية عندما هاجم تنظيم داعش الإرهابي قريتهم جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال النقيب جاسم أحمد في شرطة محافظة نينوى للأناضول، الأربعاء، إن "3 سيارات يستقلها مسلحون ينتمون لداعش تسللوا في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء على قرية زويريج ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل".

وأضاف أحمد، أن المسلحين "قتلوا الشيخ علي خزعل الصالح أحد شيوخ عشيرة البو بدران وابن شقيقه بإطلاق النار عليهم داخل منزلهم".

وأوضح أحمد أن الاهالي "اشتبكوا مع عناصر التنظيم بأسلحة خفيفة قبل أن يلوذ عناصر التنظيم بالفرار".

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وبين أحمد أن "القرية لا تتواجد فيها أية قطعات عسكرية للقوات العراقية".

ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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