وزيرة مصرية تبرر تهديدها لمعارضي الخارج وتعتبره "محرّفا"

إسطنبول/ الخليج 365

أعربت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، عن "أسفها" لانتشار مقطع فيديو منسوب لها تظهر فيه وهي تهدد المعارضين المصريين في الخارج بـ"قطع الرقبة"، معتبرةً أن حديثها جرى "تحريفه".

وتداول ناشطون بمصر، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للوزيرة، وهي تتحدث مع أعضاء من الجالية المصرية في كندا.

وقالت في الفيديو المذكور: "مصر تقربنا كلنا مهما تغربنا، وأي أحد يقول كلمة على بلدنا يحصل له إيه (ماذا).. يتقطع"، ملوحة بيدها بحركة نحر الرقبة، وسط تصفيق حار من الحضور.

في المقابل ردت "مكرم" في بيان لوزارة الهجرة، على الفيديو المتداول، بأنها "فوجئت بتحريف لبعض مما قالته خلال لقائها بأعضاء من الجالية".

وعلقت على هذا "التحريف"، قائلة: "أسفت بشدة لذلك لأن الدولة ترعى أبناءها ولا تهددهم".

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وشددت على أن "الدولة المصرية لا تهدد أبناءها بل تتواصل معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم".

وأضافت: "ما حدث من ذكر مصطلح (نقطع رقبته) لم يقصد بها أي عنف، ولكن جاء بعد أن قلت: من يسيء لمصر، ماذا نفعل معه؟، فجاء رد أحد الحضور: نقطع رقبته".

واعتبرت كلمة "قطع الرقبة كلمة دارجة في العامية المصرية تعني شدة الغضب ممن يفعل ذلك"، معربة عن استغرابها الشديد من "هذه التأويلات، وترك كل الأشياء الإيجابية".

يشار أن مكرم والجالية المصرية كانوا يحتفلون برفع العلم المصري على برلمان أونتاريو، بعد قرار تخصيص شهر يوليو/ حزيران للاحتفاء بالحضارة المصرية.

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