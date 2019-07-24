النفط يصعد بفعل تراجع مخزون #أمريكا وتوترات #الشرق_الأوسط

الخليج - واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 % إلى 64.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ما يعادل 0.5 % إلى 57.05 دولار للبرميل بعدما ارتفع نحو واحد بالمئة أيضا في الجلسة السابقة.