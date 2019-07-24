10 أطعمة ومشروبات تخفض نسبة “الكوليسترول” في الدم

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت دراسات علمية وخبراء في مجال التغذية عن عدة أطعمة ومشروبات تعمل على تخفيض الكوليسترول في الدم وتساعد في الحفاظ على مستوياته الطبيعية بالجسم.

وأوضحت الدراسات أن النظام الغذائي الصحي يلعب دورا مهما في خفض الكوليسترول الضار والذي قد يؤدي ارتفاعه إلى مشاكل طبية عديدة تهدد حياة الإنسان، أبرزها أمراض القلب.

وأوصت الدراسات من يعانون ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم بتناول الأطعمة والمشروبات التالية:

1. الأسماك، وخاصة السلمون، حيث يحتوي على مستويات عالية من أحماض “أوميجا-3” الدهنية، التي يمكن أن تقلل من الدهون الثلاثية بالجسم، وكذلك يمكنها تقليل ضغط الدم وخطر الإصابة بتجلطه.

2. زيت الزيتون، وهو من أهم الزيوت النباتية المفيدة للصحة لغناه بالأحماض غير المشبعة الأحادية المفيدة لصحة القلب، والتي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

3. الثوم، والذي له قدرة على تنظيف الدم ومنع تراكم الترسبات الضارة فيه، وهذا يساعد على الوقاية من أمراض القلب وانسداد الشرايين.

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4. الشاي الأخضر، له العديد من الفوائد الصحية وقدرة على خفض نسبة الكوليسترول الضارة وزيادة كمية الكوليسترول المفيدة، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تفيد في الوقاية من السرطان.

5. الأفوكادو، فهو مصدر كبير لعدد من العناصر الغذائية وكذلك الأحماض الدهنية الأحادية، ويمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول.

6. حمص الشام، وهو مشروب يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

7. البقوليات، فهي تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم بنسبة تصل إلى 8%، وتعد من الأطعمة الصحية للقلب، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على إبطاء سرعة امتصاص الكوليسترول.

8. اللوز وأنواع المكسرات الأخرى والفول السوداني وبذور دوار الشمس، والتي تعمل على تحسين كوليسترول الدم، وتقلل من خطورة الإصابة بالأزمات القلبية.

9. حبوب الشوفان ونخالة الشوفان والأطعمة الغنية بالألياف، فهي تحتوي على ألياف ذائبة، تقلل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، كما أن الألياف الذائبة أيضًا توجد في أطعمة مثل الفاصوليا والتفاح والكمثرى.

10. الخرشوف، وهو نبات يساعد على منع إنتاج الكوليسترول الضار في الجسم، وتحتوي بعض أنواع الأدوية المستخدمة لخفض نسبة الكوليسترول على مركبات مشابهة لتلك التي يحتويها الخرشوف.