400 ألف معلم سنوياً يتقدمون لاختبار الرخصة المهنية بداية من العام المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت هيئة تقويم التعليم أن الطاقة الاستيعابية لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين، هي 400 ألف معلم ومعلمة سنوياً.

وأضافت أن التسجيل في اختبار الرخصة يبدأ في شهر نوفمبر من العام الحالي 2019، فيما سيتم فتح باب الاختبارات بداية من العام المقبل1441هـ/2020 م.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أوضحت، أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة لضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.