- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت هيئة تقويم التعليم أن الطاقة الاستيعابية لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين، هي 400 ألف معلم ومعلمة سنوياً.
وأضافت أن التسجيل في اختبار الرخصة يبدأ في شهر نوفمبر من العام الحالي 2019، فيما سيتم فتح باب الاختبارات بداية من العام المقبل1441هـ/2020 م.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أوضحت، أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة لضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 400 ألف معلم سنوياً يتقدمون لاختبار الرخصة المهنية بداية من العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.