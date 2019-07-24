تمديد صلاحيات الحليب ومشتقاته يومين إضافيين

صحيفة الخليج الالكترونية

منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء للمرة الثانية في خلال 4 أعوام، منتجي الألبان يومين إضافيين كحد أقصى على فترات الصلاحيات الخاصة بمنتجات (الحليب، اللبن، الزبادي)، حتى تحديث لائحتها الفنية.

وألزمت الهيئة الشركات المنتجة للألبان، بتحمّل كامل المسؤولية تجاه احتفاظ المنتجات الغذائية بصفاتها الأساسية، تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين، بما يضمن سلامة ومأمونية هذه المنتجات طوال فترة الصلاحية المحددة.

يذكر أن الهيئة قد مددت صلاحية الحليب إلى 7 أيام بدلاً من 5 أيام بعد دراسات متخصصة، في نهاية 2015.