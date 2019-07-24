- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء للمرة الثانية في خلال 4 أعوام، منتجي الألبان يومين إضافيين كحد أقصى على فترات الصلاحيات الخاصة بمنتجات (الحليب، اللبن، الزبادي)، حتى تحديث لائحتها الفنية.
وألزمت الهيئة الشركات المنتجة للألبان، بتحمّل كامل المسؤولية تجاه احتفاظ المنتجات الغذائية بصفاتها الأساسية، تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين، بما يضمن سلامة ومأمونية هذه المنتجات طوال فترة الصلاحية المحددة.
يذكر أن الهيئة قد مددت صلاحية الحليب إلى 7 أيام بدلاً من 5 أيام بعد دراسات متخصصة، في نهاية 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد صلاحيات الحليب ومشتقاته يومين إضافيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.