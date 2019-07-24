الأمير تركي بن طلال يكافئ مقيم بـ 3 أضعاف مبلغ أعادة لسجون عسير

الخليج - حسن القبيسي

كرم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المقيم “وليد منير فريد” من الجالية المصرية الشقيقة، نظير إعادته مبلغ مالي قدره ٧٠٠٠ ريال لإدارة سجون منطقة عسير.

وتعود التفاصيل إلى مطالبة المقيم المصري لأحد السجناء بمبلغ مالي تولت تسديده اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” وبعد استلامه للمبلغ عاد لإدارة السجن موضحاً بأنه سبق أن تسلم مبلغ ٧٠٠٠ ريال من إجمالي مديونيته على السجين في وقتٍ سابق.

وقدم سمو أمير عسير شكره وتقديره للمقيم على أمانته وإعادة المبلغ لصاحبه؛ فيما وجه الأمير تركي بن طلال بمنح المقيم مكافأة مالية قدرها ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعاده، وسلّم مبلغ المكافأة نيابة عن سموه مساعد مدير عام السجون بالمنطقة العميد سعد سعيد آل مريط.