الان تتابع كل إنسان يدور حول الأرض 5 مرات في حياته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
يقطع الشخص العادي، خلال حياته، نحو 110 آلاف ميل، وهي مسافة تعادل المشي خمس مرات حول الأرض.
ويعني ذلك أنك قمت بخمس دورات حول كوكب الأرض، حيث تعادل المسافة التي يمشيها الشخص العادي خلال حياته نحو خمس دورات كاملة حول كوكبنا.
أما إذ ا كان الشخص نشطا نسبيا، فإنه يمشي نحو 7 آلاف و500 خطوة في اليوم الواحد، وإذا تم الحفاظ على هذا المعدل، حتى بلوغ الثمانين من العمر، فإن الشخص سيكون قد مشى نحو 216 مليون خطوة في حياته.
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