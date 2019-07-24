- 1/2
- 2/2
وذكر عبد المهدي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "عدد القضائية الجزائية المحالة إلى مكاتب التحقيقات حتى منتصف يونيو/ حزيران الماضي بلغت 1267 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء 2200 متهما".
© REUTERS / Dado Ruvic
وأشار عبد المهدي إلى أن "مجموع القضايا قيد التحقيق 4117، وأن أوامر الاستقدام تضمنت 11 للوزراء، و176 للدرجات الخاصة".
وتابع رئيس الوزراء، بحسب "السومرية نيوز"، "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم"، مضيفا "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين القانونيين للبت بها".
وضح عبد المهدي أن "التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات"، مشددا "لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر "فساد في الحكومة العراقية"... ورئيس الوزراء يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.