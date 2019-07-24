ويحضر الحفل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودى والفرنسي، بحسب وكالة "واس".
ويتضمن المشروع وفق اتفاقية بين السعودية مع شركة "سي إم إن" الفرنسية، والتي تشتمل على تصنيع 39 زورقاً سريعاً، جزء منها في فرنسا والآخر في المملكة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحتفل بإنزال زوارق عسكرية عالية السرعة... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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