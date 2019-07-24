ممر "نجوم دبي" سيضم 10 آلاف نجمة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



سيبدأ ممر مشاهير دبي في أكتوبر المقبل بـ 400 نجمة، لكن عند اكتماله سيضم 10 آلاف نجمة، أي 4 أضعاف ما يضمه ممر المشاهير في هوليوود.

"الخليج 365" من دبي: في مارس الماضي، أعلنت "إعمار" عن إطلاق "نجوم دبي"، ممر المشاهير الذي يحتفي بأبرز النجوم والشخصيات المؤثرة من أنحاء العالم، ما يمثل إضافة بارزة إلى المعالم الرائدة التي طورتها الشركة، وفي مقدمها برج خليفة ودبي مول وأوبرا دبي ونافورة دبي، وغيرها من الوجهات المميزة في المدينة.

انطلق المشروع بحملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس من كل أنحاء العالم على ترشيح المشاهير والمؤثرين المفضلين لديهم، ليكونوا من بين أول 400 نجم على ممر المشاهير "نجوم دبي"، على أن يكشف في أكتوبر المقبل عن المرحلة الأولى من "نجوم دبي" على بوليفار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وسط مدينة دبي في حدث كبير، بحضور الشخصيات الـ400 التي سيتم الاحتفال بتدشين نجماتها على ممر المشاهير.

Advertisements

4 أضعاف هوليوود

عند اكتمال الممر، سيضم "نجوم دبي" 10 آلاف نجمة، أي 4 أضعاف عدد نجوم ممر المشاهير في هوليوود. وبحسب "إعمار"، سيكون ممر "نجوم دبي" تحية إلى شخصيات بارزة تركت بصمة ملموسة في العالم في الموسيقى والسينما والفنون والهندسة المعمارية والرياضة والأدب، إضافة إلى الشخصيات الاجتماعية المؤثرة، وبما يعكس مكانة وسط مدينة دبي كوجهة سياحية مفضلة في المدينة تستقطب نحو 98 في المئة من زوار المدينة، وبما يسلط الضوء على إمكانات "إعمار" الاستثنائية في تطوير الوجهات العصرية عالمية المستوى.

وعند الإعلان عن المشروع، قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": "نحرص دائمًا على تقديم أفضل تجارب الحياة العصرية، سواء للمقيمين في دبي أو الزوار المتوافدين إليها من كل أنحاء العالم. ونتطلع من خلال (نجوم دبي) إلى تأكيد التزامنا الإسهام بدور فاعل في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم، بالتزامن مع الترويج للثقافة والفنون والرياضة، من خلال تكريم أهم النجوم الذين يقدمون نماذج يقتدى بها، كلٌّ في مجاله".

