شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية والتعليم الإماراتية" توفد 81 طالبا لجامعات رائدة ضمن برنامج المسار الإثرائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، 81 طالبا وطالبة من طلبة جامعة الإمارات وجامعة خليفة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا للمشاركة فى أحد برنامجين من برامج "المسار الإثرائي" لسفراء التعليم العالى التى تنفذه الوزارة خلال إجازة الصيف لعام 2019 ضمن برامج الدورة الرابعة لمبادرة سفراؤنا .

وحسب وكالة الإمارات، يجرى تنفيذ البرنامج الأول في جامعة "ماساتشوستس أمهيرست -UMass Amherst" بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 51 طالباً وطالبة .. فيما يجري تنفيذ البرنامج الثاني في جامعة سنغافورة الوطنية بمشاركة 30 طالباً وطالبة.

وتتيح برامج سفراء التعليم العالي الإثرائية لمجموعة من طلبة التعليم العالي المتميزين أكاديمياً وسلوكياً الفرصة لصقل قدراتهم ومهاراتهم وشخصياتهم وتمكينهم من مواكبة كافة التطورات المتسارعة في مختلف حقول المعرفة في أفضل الجامعات العالمية من خلال الانخراط في فصول دراسية تفاعلية قائمة على العمل الجماعي، الأمر الذي يساهم في تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية وما يرتبط منها بقطاع التعليم.

كما يتيح البرنامج للطلبة فرصة التعرّف على أنشطة تلك المؤسسات الدولية الرائدة وكيفية تطبيق الحلول المبتكرة والتكنولوجية.

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ويركز البرنامج المنفذ في جامعة "ماساتشوستس أمهيرست" على مدى أربعة أسابيع على التقنيات الحديثة واستخدامها في إيجاد حلول معاصرة لمشكلات مجتمعية وأخرى تتعلق بالاستدامة.

وسيتلقى الطلبة دروس في علم الاجتماع بهدف تمكينهم من تحديد وفهم أثر الإشكاليات الاجتماعية في مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية ومجتمع الإمارات ومساعدة الطلبة في إجراء البحث العلمي حول الموضوع المراد إيجاد الحلول لمعالجته.. أما الدروس التي سيتلقاها الطلبة في علم الاقتصاد فستمكنهم من استكشاف الطاقة البشرية الكامنة لديهم ومعرفة كيفية تنظيم جهودهم بالشكل الأمثل لتحقيق ما يرغبون تحقيقه.. فيما تركز الدروس في مجال الصحافة على تمكين الطلبة من إجراء البحث اللازم قبل صياغة الخبر الصحفي حول الموضوع بشكل جاهز للنشر.

أما برنامج جامعة سنغافورة الوطنية، فيركز على مفاهيم الابتكار وطرائق توليد الأفكار الابتكارية والتصميم والتفكير الابتكاري والإبداعي وخصائص وتكلفة المنتج الابتكاري وخطة التمويل والتسويق للمنتج وإدارة المشاريع ودور الابتكار في تعظيم المكاسب في كافة القطاعات مع إعطاء أمثلة واقعية كابتكار السيارات الطائرة.

وقد بلغ عدد الطلبة الذين ستوفدهم الوزارة في إطار هذا البرنامج خلال الإجازة الدراسية الصيفية لهذا العام 19 طالباً وطالبة سيلتحقون بجامعات عالمية رائدة كجامعة كاليفورنيا ببيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة "ماجيل" McGill بمونتريال في كندا.