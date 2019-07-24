شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فى السعودية للتبرع بالدم بالمنطقة الشرقة تحت شعار "دمى لضيوف الرحمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت في مجمع الراشد بمدينة الخبر شرق للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أكبر حملة للتبرع بالدم بالمملكة تحت شعار (دمي لضيوف الرحمن) التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية حتى مطلع أغسطس المقبل وذلك بالتعاون مع جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار".

ووفقا لصحيفة الرياض، وصل عدد المتبرعين في اليوم الأول (164) متبرعاً بينهم 135 متبرعاً و29 متبرعة، وحضر الافتتاح مدير عام صحة الشرقية بالإنابة د. عبدالكريم العبدالكريم، ورئيس مجلس إدارة جمعية (إيثار) عبدالعزيز التركي، والقنصل العام الأمريكي رشنا كورهون، وخلال الحفل تم تكريم 3 متبرعين تبرعوا بدمائهم (56، 60، 65) مرة، فيما اشتملت الحملة على 4 أركان توعوية، وسخرها 100 كادر فني وتنظيمي ومتطوع من الرجال والنساء.