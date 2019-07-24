شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: حل الدولتين الطريقة الصحيحة الوحيدة لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" إن حل الدولتين هو الطريقة الصحيحة الوحيدة للمضى قدما لتسوية الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى.

وأضاف تاو -خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع فى الشرق الأوسط نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء "علينا الدفاع عن التعددية ودعم العدالة والإنصاف فى تعزيز حل شامل وعادل ودائم ،موضحا أن مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، توفر معايير أساسية لحل النزاع".

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ودعا تاو المجتمع الدولى إلى تشجيع الاستئناف المبكر للمفاوضات بين الطرفين، التى ينبغى أن تؤدى فى النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن أية مبادرة جديدة يجب أن تمتثل للمعايير الدولية الأساسية.

كما دعا تاو السلطات الإسرائيلية إلى الكف فورا عن هدم المنازل الفلسطينية ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى المحتلة، واتخاذ تدابير لمنع العنف ضد المدنيين، مؤكدا ضرورة بذل جهود ملموسة للقضاء على آثار هذه الإجراءات لتجنب اضعاف احتمال حل الدولتين.