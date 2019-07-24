شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تعرف على موسم السودة السياحى المرتقب انطلاقه مطلع أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظّمو موسم السودة الذي تنطلق فعالياته في الأول من أغسطس المقبل ويستمرّ حتى الـ31 منه عن إطلاق منصة شراء التذاكر الخاصة بالموسم، حيث أصبح بإمكان هواة الفنّ والثقافة ومحبي مختلف الأنشطة الرياضية والمغامرات المقامة في الهواء الطلق الحصول على تذاكرهم التي تخوّلهم المشاركة في فعاليات متنوعة تلبّي أذواق كافة شرائح الجمهور وتراعي اهتماماتهم وتتنوّع بين المغامرات والرياضات المثيرة والفعاليات الثقافية التي تعكس أصالة التراث في المنطقة، إلى جانب الأمسيات الفنية لمجموعة من الفنانين السعوديين والعرب.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، يقام الموسم المرتقب في السودة التي تعدّ من أبرز المعالم السياحية في منطقة عسير نظراً لما تتمتع به من مقومات جمالية طبيعية وظروف مناخية مثالية ومناظر خلابة تتراوح بين جمال الغابات والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والمقومات المناخية المميزة، إذ تعدّ منطقة السودة أعلى قمة في المملكة. فضلاً عن مقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية وعمقها التراثي والثقافي.

وأصبح بإمكان السعوديين والمقيمين في المملكة ودول الجوار الراغبين في حضور فعاليات موسم السودة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة شراء التذاكر والحصول على البطاقات التي تخوّلهم حضور عدد من الأمسيات الفنية التي تحييها باقة من أهمّ نجوم الغناء في العالم العربي بعد موسم الحج ومن بينهم المغنية الإماراتية أحلام والفنان كاظم الساهر وغيرهما.

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ويمكن لهواة الرياضة والمغامرات التي تجري في الهواء الطلق أن يباشروا بشراء تذاكرهم عبر منصّة الموسم، حيث يقيم المنظّمون عدداً من الأنشطة الرياضية التي تبثّ الحماسة والتشويق في نفوس المشاركين مثل تجربة المقلاع البشري حيث يعيش زائرو الموسم تجربة السحب لمسافة 40 متراً ومن ثم يقذَفون بسرعة تصل إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال نصف ثانية ليحلقوا على ارتفاع يصل إلى 120 متراً في مغامرة مدهشة.

وتشمل المغامرات أيضاً تجربة القفز بالحبال المطاطية عن ارتفاع 65 متراً ضمن إطار إحدى تجارب السقوط الحر والتحليق ضد الجاذبية، وتجرّبة "تعلّق وطير" الفريدة التي تتيح إلقاء نظرة مختلفة على مناظر جبال السودة والوديان عبر حبل بطول 250 متراً تقريباً يمرّ بمنطقة المغامرات من الأعلى للأسفل.

وقام مكتب موسم السودة بإنشاء منصات على شبكات التواصل الاجتماعي تحمل اسم "موسم السودة" لنشر ومشاركة جميع أخبار الموسم.