شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 479.917 حاجا إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرة وكالة الأنباء السعودية، إن إجمالى عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس وصل 479.917 حاجا، وفقا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 279.700 حاج، غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة، خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، فى حين بلغ إجمالى الحجاج المتبقين فى المدينة المنورة أمس 200.192 حاجاً.