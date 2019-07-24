شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتسلم 270 مليون دولار كدفعة جديدة من تعويضات الغزو العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، أن الكويت تسلمت دفعة جديدة من التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقى عام 1990 تبلغ 270 مليون دولار.

وأوضحت اللجنة الأممية - فى بيان لها - أن الكويت تسلمت بتلك الدفعة، نحو 48.7 مليار دولار، من إجمالى 52.4 مليار دولار، ليتبقى لها 3.7 مليار دولار من التعويضات المقررة لها عن الغزو العراقي.

يذكر أن اللجنة أجبرت على وقف الدفعات المالية بين عامى 2014 و2018، بسبب الأزمة الأمنية فى العراق.