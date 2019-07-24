المسمارى: محاربة الإرهابيين تمتد لمن يساندهم وفى مقدمتهم قطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى إن محاربة الإرهاب لا تقتصر على قتال الإرهابيين، مشددا على ضرورة محاربة كل وسائل الدعم وتجفيف منابع المال الفاسد وخصوصا المال القطرى.
وقال المسمارى - فى تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، إن قطر تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وكذلك للمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة.
ولفت إلى الدور القطرى الذى يهدف إلى تنفيذ مآرب خبيثة تعد تهديدا أمنيا للإنسانية كافة ولمصالح الشعوب المشتركة التى يأتى فى مقدمتها الأمن والاستقرار.
وأشار المسمارى إلى أن ليبيا أول من تحدث عن دور قطر الإرهابى فى ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التى تثبت ما ذكرناه سابقا، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية من بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيون، وشرحنا دورهم فى دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسى واللوجستى بصفة عامة".
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