يونيسف: توزيع مساعدات نقدية على 9 ملايين يمني

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

وزعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نحو 45 مليون دولار كمساعدات نقدية طارئة على 9 ملايين يمني من الفئات الأشد احتياجا.

وقالت المنظمة في بيان، الأربعاء، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه: "ضمن دورة الصرف الخامسة، تم تقديم المساعدات النقدية الطارئة من قبل يونيسف لحوالي 9 ملايين نسمة في مختلف أنحاء اليمن، للمساعدة على تلبية احتياجاتهم الملحّة، مع دخول النزاع في البلاد عامه الخامس".

وتأتي عملية صرف الحوالات النقدية التي أجريت في الفترة من 16 يونيو/حزيران إلى 15 يوليو/تموز 2019 ضمن دورة الصرف الخامسة لمشروع الحوالات النقدية الطارئ.

وتجري عملية الصرف على أساس ربع سنوي، تحصل الأسرة في المتوسط على حوالي 30 دولارا أمريكيا تُدفع بالريال اليمني، لمساعدتها على تدبير احتياجاتها الأكثر إلحاحا، حسب البيان.

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وبدء العمل بمشروع الحوالات النقدية الطارئ في اليمن في أغسطس/آب 2017، لتقديم المساعدة النقدية إلى 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر هشاشة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.