شابان سوريان بريف إدلب.. مرض نادر فاقمه قصف النظام

إدلب/ أشرف موسى، أدهم كاكو/ الخليج 365

صهيب وابن عمه صالح، سوريان في مقتبل عمرهما، مصابان بمرض عضال سبب لهما معاناة كبيرة يفاقمها قصف النظام على مدينتهما خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

سنوات من المعاناة جراء المرض، والرعب جراء القصف، في ثنائية حرمت اليافعان من حياة سوية، غير أن الأمل لا يزال يحدوهما بالحصول على علاج خارج سوريا نظرا لاستحالته داخله، وتركيا هي المكان الذي يأملان الحصول فيه على طوق النجاة.

رحلة بدأها منذ سنوات، صهيب (17 عاما) وهشام (18 عام) مع مرض نادر يسمى انحلال البشرة الفقاعي، وينجم بسبب مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تصيب نسيج البشرة، وتسبب ظهور بثرات بالجلد والأغشية المخاطية.

أحلامهما مختلفة عن أبناء جيلهم، فكل ما يأملونه هو الخضوع يوما للعلاج، وأكثر شيء يرغبان به هو أن تنفصل أصابع أيديهم وأرجلهم المتلاصقة بفعل المرض.

ويعاني صهيب وهشام، في الوقت ذاته، تأخرا في النمو، حيث يبدوان أصغر بكثير من عمرهما الحقيقي.

فقد صهيب أخويه التوأمين في قصف للنظام السوري على مدينة خان شيخون، وفاقم القصف وحالة الرعب التي عاشها من مرضه.

Advertisements

وفي حديث للأناضول، قال صهيب: "جراء الخوف الذي عشته بسبب القصف المتواصل على مدينتي، فإن تأثير المرض انتقل إلى ركبتي ولم أعد قادرا على المشي".

وأشار الفتى إلى أصابع يديه وقدميه المتلاصقة بسبب المرض الوراثي، كما تساقطت رموش عينيه، ولم يعد قادراً على المشي، لافتاً إلى عدم وجود إمكانية للعلاج في سوريا بسبب نقص الإمكانات والقصف الذي تتعرض له مدينته.

وأعرب صهيب عن حاجته للعلاج خارج سوريا، معبراً عن رغبته أن يتم ذلك في تركيا.

وتابع: "ابن عمي مصاب بنفس المرض، والفرق الوحيد بيننا هو أنه قادر على المشي، كلانا بحاجة لنفس العلاج، حيث يجب أن تجرى عمليات جراحية لأيدينا وأرجلنا، نريد أن نعود أصحاء كما كنا من قبل".

أما والد صهيب، فأكد عدم وجود علاج لمرض ابنه في سوريا، معتبرا أن الخيار الوحيد هو التداوي خارج البلاد.

ولم يخف الأب، في حديثه للأناضول، أمله بأن تتم معالجة ابنه حتى يتخلص من هذا المرض، مشيرا إلى أن "الكثير من المؤسسات الصحية في سوريا تضررت بفعل القصف، وهو ما أثر بشكل سلبي على المرضى".

وناشد أبو صهيب فاعلي الخير لمساعدته في خلاص ابنه وابن أخيه من هذا المرض العضال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.