السراج والقائم بأعمال السفارة الامريكية بليبيا يؤكدان أهمية وقف القتال بطرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالنيابة، جوشوا هاريس، أهمية الوقف الفوري للقتال في طرابلس والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول الأمريكي، والسراج، الثلاثاء؛ لمناقشة التعاون المستمر لمكافحة الإرهاب، بحسب بيان مقتضب للسفارة الأمريكية بليبيا نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

ولم تعلن السفارة الأمريكية عن مكان انعقاد الاجتماع غير أن مصدر في وزارة الخارجية التونسية أكد للأناضول وصول رئيس السراج، الثلاثاء، لتونس في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.

وتأتي الزيارة غداة هبوط طائرة عسكرية، تابعة لقوات شرقي ليبيا، بقيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، اضطراريًا في طريق عام بولاية مدنين جنوبي تونس، صباح الإثنين.

مصدر الخارجية التونسية، الذي طلب عدم نشر اسمه، أحجم عن الحديث بشأن أهداف الزيارة وإن كانت مرتبطة بالطائرة العسكرية التابعة لحفتر أم لا.

Advertisements

وقالت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، إن قاضي تحقيق عسكري يواصل التحقيق مع قائد الطائرة (عقيد)، بينما توجد الطائرة في منشأة عسكرية، على ذمة التحقيقات.

وأعلنت قوات حفتر، الإثنين، أن الطائرة، وهي من طراز 'إل- 39'، تعرضت لخلل فني بأجهزة الملاحة، ما اضطرها للهبوط جنوبي تونس، بينما كانت متجهة إلى قاعدة "الوطية" الجوية العسكري (تابعة لحفتر) على الحدود.



ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر وحكومة الوفاق الوطني.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.

وأسفرت الهجمات حتى الآن عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق بيان صدر عن منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/ تموز الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.