شاهد.. تعطل شاحنة أثناء سيرها عكس الاتجاه في أحد شوارع #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية وثق مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تهور سائق شاحنة حيث قام بعكس السير، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وظهر خلال المقطع، وقوف الشاحنة عكس السير في شارع بحي القادسية شرق مدينة الرياض، بعد تعطلها أثناء عكس سائقها للسير.

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