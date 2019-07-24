“رئاسة الحرمين” تعلن فتح باب الملك عبد العزيز تسهيلاً على الحجاج

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب الملك عبد العزيز، تسهيلاً على قاصدي المسجد الحرام من ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

وأوضحت الرئاسة أنه سيتم استكمال ما تبقى من إنشاءات عقب موسم الحج.

ويعد باب الملك عبد العزيز من الأبواب الرئيسية بالمسجد الحرام، حيث يدخل من خلاله أعداد كبيرة من قاصدي البيت العتيق، وبعد استكمال الأعمال الإنشائية بشكل كامل سيبلغ ارتفاعه 48م.

يذكر أن هناك 68 بابًا بالحرم المكي لا تفتح إلا في رمضان وموسم والحج، تتوزع في مختلف اتجاهات الحرم، وذلك لمواجهة الزحام الذي يشهده الحرم، وتشمل: 14 بابًا في توسعة الملك عبد الله، و10 أبواب بتوسعة الملك فهد، و5 أبواب بتوسعة الملك عبد العزيز، و39 بابًا و4 مصاعد بمنطقة المسعى، بالإضافة إلى وجود 16 لوحة إرشادية لتحديد الكثافة البشرية داخل الحرم.