ونقلت وكالة "واس" السعودية، أنه تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.
وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك الرياض قد وصل الأسبوع الفائت قادماً من عدن لمناقشة عدد من الملفات مع الرئاسة اليمنية وقيادة التحالف العربي، حسب ما ذكرته المواقع الحكومية.
وحضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... لقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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