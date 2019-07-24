صور.. ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد يصل إندونيسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو ، اليوم الأربعاء ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال زيارته للبلاد

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه تم - خلال اللقاء - استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأنها.

ولى عهد أبو ظبى ورئيس إندونيسيا

استقبال ولى عهد أبو ظبى فى إندونيسيا

استقبال ولى عهد أبو ظبى فى إندونيسيا Advertisements

ولى عهد أبو ظبى فى إندونيسيا

استقبال حافل لولى عهد أبو ظبى فى إندونيسيا

ولى عهد أبو ظبى ورئيس إندونيسيا

استقبال حافل لولى عهد أبو ظبى فى إندونيسيا

استقبال حافل لولى عهد أبو ظبى فى إندونيسيا

استقبال حافل لولى عهد أبو ظبى فى إندونيسيا

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