عاجل.. البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر الخليج

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن قائد البحرية الإيرانية، عن أنَّ القوات البحرية الإيرانية تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج.

وأكّد قائد البحرية الإيرانية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، أنَّ البحرية الإيرانية لديها أرشيف صور لتحركات السفن الأمريكية في الخليج، وبشكل يومي.

ويحتل الأسطول الإيراني المرتبة الرابعة بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، حيث يمتلك الأسطول الإيراني 398 قطعة بحرية، ويتألف من سفن وغواصات وطيران ودفاع ساحلي، وتمتلك إيران رابع أضخم أسطول حربي في العالم من حيث عدد وحداتها الحربية.