أعلن قائد البحرية الإيرانية، عن أنَّ القوات البحرية الإيرانية تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج.
وأكّد قائد البحرية الإيرانية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، أنَّ البحرية الإيرانية لديها أرشيف صور لتحركات السفن الأمريكية في الخليج، وبشكل يومي.
ويحتل الأسطول الإيراني المرتبة الرابعة بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، حيث يمتلك الأسطول الإيراني 398 قطعة بحرية، ويتألف من سفن وغواصات وطيران ودفاع ساحلي، وتمتلك إيران رابع أضخم أسطول حربي في العالم من حيث عدد وحداتها الحربية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.