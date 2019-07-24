شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدين الغارات الجوية على جنوب إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الغارات الجوية التى تعرضت لها مدينة معرة النعمان بجنوب إدلب ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولى ودعت للعودة لوقف إطلاق النار فى المنطقة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس إن هذه الغارات قصفت عددا من المنازل بالإضافة إلى سوق المدينة، كما أفادت تقارير بأنها أودت بحياة أكثر من 35 شخصا من الرجال والنساء والأطفال.

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ونوهت إلى أنه على مدار نحو ثلاثة أشهر تتواصل تلك الغارات الجوية الروسية فى شمال غرب سوريا، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ، منبهة إلى أنها تسببت فى تشريد ما لا يقل عن 330 ألف مدنى ، مما يؤدى لتفاقم الوضع الإنسانى الخطير بالفعل، ويقتل أو يصيب المئات من المدنيين - العديد منهم من الأطفال.



وأكدت المتحدثة أن هذه الهجمات التى تضرب عمدا البنية التحتية، ومن بينها منشآت طبية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.



ودعت مورجان روسيا والحكومة السورية إلى العودة لوقف إطلاق النار فى المنطقة، والسماح بوصول الإمدادات دون عوائق لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الغارات الجوية.