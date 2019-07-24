شكرا لقرائتكم الإمارات تؤكد أنها لن تغادر اليمن وسط إعادة نشر قواتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 20:11

دبي – الحياة، أ ف ب - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الإمارات وبقية دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية «لا يغادرون» اليمن، موضحاً أن الإمارات تسحب وتعيد نشر قواتها هناك.



وقال قرقاش في مقال بصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية،: «بينما تقوم الإمارات بسحب وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نفعل ذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها، بعيون مفتوحة جدا. لقد فهمنا التحديات آنذاك ونفهمها اليوم. لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل».

وأضاف: «لكن الآن حان الوقت لمضاعفة الرهان على العملية السياسية. يجب على الأحزاب اليمنية، الحوثيين على وجه التحديد، رؤية هذه الخطوة على حقيقتها: إجراء لبناء الثقة لخلق زخم جديد لإنهاء الصراع. يجب على المجتمع الدولي اغتنام الفرصة. يجب أن يردع أي طرف عن استغلال أو تقويض هذه الفرصة، ومنع الحوثيين من عرقلة المساعدات، والتعجيل بالتسوية من جميع الأطراف، ودعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن التحالف ساعد القوات المحلية اليمنية في كسر سيطرة الحوثيين على اليمن، ومنع إيران من السيطرة على مضيق استراتيجي آخر وحماية حرية الملاحة البحرية بين آسيا ومنطقة البحر والمتوسط عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن إيران كانت في طريقها إلى تكرار نموذج حزب الله في لبنان لولا تدخل التحالف، وإنه جرى أيضا تحييد خطر تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب».