شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق ضخم فى القسم المحتل من الجولان السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق ضخم اليوم الأربعاء فى القسم المحتل من الجولان السورى، وقال مراسل شبكة سبوتنيك الروسية إن الحريق ينتشر خلف التلال الواقعة إلى الغرب من بلدة جباتا الخشب التى تحاذى خط (ألفا) الأممي، الذى يحدد مواقع انتشار القوات الإسرائيلية فى الجولان وفق قرار الأمم المتحدة عام 1974 الخاص بفض الاشتباك بين الجيشين السورى والإسرائيلى عقب حرب تشرين التحريرية.

وقال مصدر ميدانى لـ"سبوتنيك" إن سبب الحريق صاروخ أطلق من داخل القسم المحتل من الجولانوسقط فى منطقة تحتوى موقع محصن للجيش الإسرائيلى شمال غرب القنيطرة.

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ومن جانبه، أكد مصدر عسكرى لـ"سبوتنيك" إن منطقة الحريق تحتوى موقع عسكرى محصن وفيه دشم وبلوكوسات للجيش الإسرائيلي.

جاء اندلاع الحريق بعد دقائق من سماع دوى انفجارات فى مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلى بالقسم المحتل من الجولان السورى بالتزامن مع بدء الهجوم الذى شنته القوات الإسرائيلية على موقع تل الحارة بريف درعا.