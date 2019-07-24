شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدفع بـ 100 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح محافظ التحلية المهندس على بن عبد الرحمن الحازمى أن المؤسسة تمكنت من زيادة الإمداد لكميات المياه الواردة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما مقداره 100 ألف م3 يومياً خلال موسم حج هذا العام، مقارنة بموسم الحج للعام الماضى ١٤٣٩هـ الذى بلغت فيه الكميات 912 ألف م3 يومياً ،لافتاً الانتباه إلى أن الوصول إلى ضخ مليون م3 يومياً من المياه المحلاة، يُعد رقماً قياسياً وغير مسبوق، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وسقيا الحجاج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية، قام بها أمس على أعمال إدارة أنظمة نقل مياه الشعيبة، خلال ضخ أول مليون متر مكعب من المياه المحلاة، المقرر أن يخصص يومياً لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك فى إطار الخطط التشغيلية للمؤسسة لمقابلة احتياجات موسم الحج لهذا العام 1440هـ .



وأكد الحازمى أن المملكة أولت خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة اهتماماً كبيراً ورعايةً خاصة، ووضعت ذلك أولوية مطلقة منذ تأسيس هذه البلاد ، وحتى اليوم، وسخرت لها الإمكانات بميزانيات مفتوحة، وبذلت الجهود المتواترة تصادعياً من عام للعام الذى يليه، لتوفير أقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.