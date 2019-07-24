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الدفاع السعودية تحتفل بتدشين الزورق الأول والثانى لمشروع الزوارق السريعة فى فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وزارة الدفاع متمثلةً بالقوات البحرية الملكية السعودية غدًا, بإنزال الزورق الأول والثانى لمشروع الزوارق السريعة فى مدينة شيربورج الفرنسية, بحضور  قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي, وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودى والفرنسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورقًا سريعًا، جزء منها فى فرنسا والجزء الآخر فى المملكة، ويأتى هذا الاتفاق فى إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا فى مجال التصنيع والتعاون العسكري.

 

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