- 1/2
- 2/2
وقال مراسل "سبوتنيك" إن الحريق ينتشر خلف التلال الواقعة إلى الغرب من بلدة جباتا الخشب التي تحاذي خط (ألفا) الأممي، الذي يحدد مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في الجولان وفق قرار الأمم المتحدة عام 1974 الخاص بفض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي عقب حرب تشرين التحريرية.
© Sputnik . Laur Hashem
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن سبب الحريق صاروخ أطلق من داخل القسم المحتل من الجولان وسقط في منطقة تحتوي موقع محصن للجيش الإسرائيلي شمال غرب القنيطرة.
ومن جانبه، أكد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" إن منطقة الحريق تحتوي موقع عسكري محصن وفيه دشم وبلوكوسات للجيش الإسرائيلي.
جاء اندلاع الحريق بعد دقائق من سماع دوي انفجارات في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي بالقسم المحتل من الجولان السوري بالتزامن مع بدء الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على موقع تل الحارة بريف درعا.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق ضخم في القسم المحتل من الجولان السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.