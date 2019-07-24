اندلاع حريق ضخم في القسم المحتل من الجولان السوري

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الحريق ينتشر خلف التلال الواقعة إلى الغرب من بلدة جباتا الخشب التي تحاذي خط (ألفا) الأممي، الذي يحدد مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في الجولان وفق قرار الأمم المتحدة عام 1974 الخاص بفض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي عقب حرب تشرين التحريرية.

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وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن سبب الحريق صاروخ أطلق من داخل القسم المحتل من الجولان وسقط في منطقة تحتوي موقع محصن للجيش الإسرائيلي شمال غرب القنيطرة.

ومن جانبه، أكد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" إن منطقة الحريق تحتوي موقع عسكري محصن وفيه دشم وبلوكوسات للجيش الإسرائيلي.

جاء اندلاع الحريق بعد دقائق من سماع دوي انفجارات في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي بالقسم المحتل من الجولان السوري بالتزامن مع بدء الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على موقع تل الحارة بريف درعا.