شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مغادرة أول فوج من حجاج تونس إلى السعودية عبر مبادرة طريق مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت الجمهورية التونسية مبادرة طريق مكة لحج هذا العام، وغادر الفوج الأول من حجاج تونس مطار قرطاج الدولى متوجهين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، وذلك بحضور مستشارالرئيس التونسى لزهر القروى الشابي، ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، ووزير النقل هشام بن أحمد، وسماحة مفتى الديار التونسية عثمان بطيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، ورئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى وعدد من كبار المسؤولين التونسيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



أفواج حجاج تونس

وألقى السفير محمد العلى كلمة له بهذه المناسبة أكد فيها أن المملكة العربية السعودية جندت طاقاتها البشرية والفنية من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاح بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام ومن ذلك مبادرة طريق مكة الموجهة لضيوف الرحمن فى خمس دول إسلامية ومنها تونس، بهدف تسهيل إجراءات سفر الحجاج التونسيين إلى المملكة بكل يُسر وسهولة.



حجاج تونس بالمملكة

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ومن جهته أعرب مستشار رئيس الجمهورية التونسية لزهر القروى الشابي، عن سعادته بإطلاق مبادرة طريق مكة فى تونس مشيدا بما قدمت المملكة من أعمال لراحة ضيوف الرحمن من أجل إتمام مناسكهم فى أفضل الظروف.



حجاج تونس

وحول مبادرة "طريق مكة" وتنفيذها لأول مرة فى الجمهورية التونسية هذا العام، ثمن عدد من الحجاج التونسيين هذه المبادرة القيمة، رافعين أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على هذه المبادرة الثمينة التى استفاد منها الحجاج التونسيون ولمسوا دورها الكبير.