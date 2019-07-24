الإمارات الأسرع إقليمياً في التجارة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تصدرت إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم، المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء ذلك على هامش تقرير «تجارة الإمارات الإلكترونية»، ثمرة التعاون بين «اقتصادية دبي»، و«فيزا». ويظهر التقرير أن دولة الإمارات بلغت مرحلة النضج من جانب المستهلكين والتجار على حد سواء، ويعود ذلك بفضل الابتكارات المستمرة في مجال التبني الرقمي، وتزايد أعداد المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، إلى جانب وجود البيئة الملائمة التي تعزز نمو الشركات الناشئة في دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد.

تعد دولة الإمارات السوق الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد بحد ذاتها من أسرع أسواق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 59 مليار درهم في العام الجاري 2019، وأن تحقق متوسط نمو بنسبة 23% ​​سنوياً خلال الفترة من العام 2018 وحتى 2022. ويعد تبني الحكومة لمدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، مثل مدينة دبي الذكية، إلى جانب النمو الهائل في فئات أخرى، مثل قطاع مطاعم الخدمة السريعة وقطاع النقل، بمثابة المحرك الرئيسي لمحافظة التجارة الإلكترونية في الإمارات على صدارتها.

إجراءات الرقابة

ويعزى الفضل في النمو المتميز للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بحد كبير إلى قطاع التجزئة، وثقافة مراكز التسوق المزدهرة، فضلاً عن الدور الذي تلعبه اقتصادية دبي في دعم وترخيص مواقع التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يسهل من مزاولتها للأعمال، إلى جانب الإجراءات المتبعة في الرقابة على المواقع الإلكترونية ما يعزز ذلك من ثقة المستهلكين بالشراء الآمن.

وأظهر التقرير أن ما يقارب 63% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت، وأن نمو التجارة الإلكترونية في الدولة بلغ 31% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، مقارنة بزيادة قدرها 7% في المعاملات التقليدية المباشرة. ويعتبر انتشار الإنترنت إلى جانب توفر البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وزيادة عدد السكان من الشرائح العمرية الأصغر سناً، والراغبين في تبني الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا المتاحة عبر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، من العوامل الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية في دبي والإمارات.

وبلغت قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، بما في ذلك المبيعات الافتراضية، 202 مليار درهم في العام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 234 مليار درهم بحلول العام 2023، مع المبيعات الافتراضية، كما تشير التوقعات إلى أن التسوق عبر الإنترنت قد يسجل نمواً بنسبة 78%. ويوفر تجار التجزئة على الإنترنت ومراكز التسوق في الإمارات تجربة تسوق وخيارات دفع متعددة القنوات، ما يساعد أيضاً في نمو التجارة الإلكترونية.

ويعتمد التقرير على إجراء مقارنة بين الإمارات من جهة وبين الأسواق الناشئة والناضجة، من جهة أخرى، استناداً إلى أحدث بيانات شركة «فيزا»، من أجل تحديد المؤشرات التي تساعد في توجيه نظام التجارة الإلكترونية على نطاق أوسع، والذي يشمل الحكومة، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وتجار التجزئة، وأصحاب المصلحة الآخرين، لتطوير وتبني خطة عمل متعددة الأوجه. وتشمل الأسواق القياسية الناضجة في هذه الدراسة، كلاً من: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة والسويد وأستراليا وسنغافورة، في حين تضم الأسواق الناشئة في هذه المقارنة: البرازيل وجنوب إفريقيا وماليزيا.

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شفافية وحيادية

وقال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: تعكس شراكة «اقتصادية دبي» و«فيزا» نهج التلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يوازي استراتيجية القيادة الرشيدة الرامية إلى توسيع شبكة التحاور بين حكومة دبي وشركائها، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأعمال في دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد. وتعمل «اقتصادية دبي» على تدشين التقارير بشفافية وحيادية تامة، إلى جانب توفير والخدمات ذات القيمة المضافة، ويعد إطلاق تقرير «تجارة الإمارات الإلكترونية»، خير مثال على شفافية الطرح التي تتبعها حكومة دبي.

وأضاف القمزي: «يظهر تقرير «تجارة الإمارات الإلكترونية» ثمرة تعاوننا مع «فيزا»، أهم الجوانب التي يفضلها المستهلكون، ومدى حجم الاستثمارات في ريادة الأعمال التقنية التي من شأنها تسريع التحول الذكي في دبي والإمارات. ويسعدنا مواصلة شراكتنا مع شركة «فيزا»، لما توفره من حلول دفع عالمية تساعدنا في التعرف إلى أحدث اتجاهات التجارة الإلكترونية، والإلمام بما يفضله المستهلكون، الأمر الذي يؤدي إلى الإسهام في تسريع تطور دبي كمدينة ذكية».

وأكد القمزي على أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتبني أفضل الممارسات وتعزيز ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية، من العوامل الرئيسية في الحفاظ على ريادة التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن دبي تلعب دوراً محورياً في دعم وإنشاء منصات تجارة التجزئة إلكترونياً، ومن أبرز نتائجها إطلاق منصة «أمازون» من دبي.

نمو المدفوعات الرقمية

وقال مارشيلو باريكوردي، مدير عام «فيزا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تسعى «فيزا» باستمرار عبر شراكتها مع «اقتصادية دبي» إلى قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز نمو المدفوعات الرقمية من خلال توعية الأطراف المعنية بالقيمة، ومزايا الراحة والأمان التي تعود بها، لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية. ويمثل هذا التقرير الذي أعدته»فيزا«بالاشتراك مع اقتصادية دبي أحدث جهودنا الرامية لنشر المعرفة في أوساط شركائنا، وجاء ثمرة التزامنا الدؤوب بالمساهمة في حفز وتيرة تبني المدفوعات الرقمية في شتى ميادين الأعمال، وتقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية، واستكشاف آفاق تطوير التجارة الإلكترونية».

وأضاف باريكوردي: «تتيح تنمية قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات فرصاً هائلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفوائد التي تعود بها المدفوعات الرقمية على المقيمين والشركات في الدولة».