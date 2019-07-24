الشارقة إطلالة صغار فلسطين على البحر والحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أمل سرور

من هنا، من الإمارات وطن التسامح الذي يحتضن قلبه قبل ترابه البشر بكل أطيافهم وجنسياتهم وأديانهم، من منارة الثقافة والأحلام، الشارقة التي تضم بين حناياها «برلمان الطفل العربي» الذي تتجسد فيه خطط البراءة الطموحة، التي ربما تلقن العالم دروساً وتجارب في عوالم السياسة، انطلقت أصوات وفد أطفال فلسطين المحبوسة وراء أسوار جدار صهيوني عازل فشل في أن يحيل وصولها إلى عاصمة الثقافة الإسلامية، لتعبر في رسالة لا تحمل كلماتها سوى الشكر والامتنان البريء الذي لا يخلو من الحزن والدموع.

من أرض «خليل الرحمن» مدينة الخليل، جاءت تمار سامي إمطير، الطفلة صاحبة ال 13 عاماً لتشارك ضمن الوفد الفلسطيني في البرلمان، تفاجئك نظراتها القوية الثابتة الواثقة، والتي لا تخلو من دمعة تستطيع أن تلحظ لمعانها بسهولة ما إن تدقق النظر إلى حدقتيها.

تمار نجحت في أن تشد أذن كل الواقفين حولنا لتجعلنا جميعاً في حالة من الإنصات إلى عباراتها التي وصفتها بالرسائل التي تحملها من أطفال فلسطين إلى العالم.

تمار اختارت الشارقة لترسل إليها أولى رسائلها قائلة: باسم كل أطفال وطني العربي فلسطين أشكر الأب الذي منحني تجربة السفر لأرض الإمارات لأشارك في برلماننا العربي، أشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأريد أن أوجه لسموه رسالة خاصة أقول فيها «أنا كطفلة فلسطينية أول مرة أشوف البحر في الإمارات ياوالدنا، نحنا ِعنا يافا وحيفا في فلسطين، لكن مش من حقنا ندخل ولا نتمتع بأبسط حقوقنا حتى لو كان الحق ده طلتنا على البحر، حتى مش حقنا نلعب على رماله مثل باقي الأطفال، أنت ياصاحب السمو أعطيتني ها الحق، نحنا هنروح بلدنا نوصف لخواتنا وصحابنا لون البحر وريحته وشكل الموج الأبيض، ياصاحب السمو نحنا بنحب الحياة وعنا أحلام وأمل إن بكرة بيكون أحلى، نحنا مش زي ما بيعتقدوا عايشين مشان نموت، صحيج إننا بنقدم ارواحنا هدية لترابنا لكن مع وردة، بدنا نعيش».

رسالة تمار الثانية اختارت أن توجهها لبرلمانات الكبار في العالم كما أطلقت عليها، بدأتها بالقول: من الشارقة أقول لكم ياكبار الساسة في العالم، نحنا هنسوي في برلمان الطفل العربي مافشلتم أنتم في تحقيقه، نحنا هنتجمع ونتوحد ونتفق على حلول كل قضايانا، صحيح نحنا صغار لكنا صرنا جدار في وجه الإعصار، صحيح نحنا ما هنزيل احتلالنا لكنا هنحد منه، صوتنا هيوصل للمغتصب ويعرف إننا ها المستقبل اللي عم بيخاف منه، نحنا من فلسطين وسوريا والعراق ومصر والإمارات والكويت والسعودية ومن كل أطفال العرب، نحنا هنتفق وهنتوحد وهنبقى شوكة في حلق كل الظلم في العالم».

وتكمل رنيم عزام صاحبة ال12 عاماً رسائل مدينة الصلاة: القدس من الشارقة إلى العالم وتبدأ حديثها حاملة أنين المسجد الأقصى واستغاثات كنيسة القيامة بسطور الشاعر الفلسطيني سميح القاسم: «منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي»، هيك نحنا عايشين بالزيتون نحيا ونعوشنا بين أيادينا، أنا كطفلة فلسطينية من القدس التي شاؤوا أم أبوا ستظل عاصمة أبدية للعرب جميعهم، أعاني مثل الكثيرين ليس لأننا نعيش بلا هوية أو جنسية، ولا لأننا نعيش في قلب جدار عازل يفصلنا عن وطننا، قد لا يتصور البعض أننا قد نستغرق 4 ساعات سيراً على الأقدام من أجل أن نصل إلى مدارسنا على الرغم من أن المسافة قد لا تقتضي 10 دقائق، لكنه الجدار الذي يحاولون به النيل من طفولتنا، ولكننا نعاني طمس هويتنا العربية، إنه تهويد القدس، وتلك هي رسالتي إلى العالم من عاصمة الثقافة الإسلامية».

ومن طولكرم يوجه طارق حشمة رسالته التي حملها على عاتقيه مستشهداً بأبيات الراحل محمود درويش «سجل أنا عربي أنا لا أكره الناس، ولا أسطو على أحد، ولكنني إذا ما جعت، آكل لحم مغتصبي، فحذا حذار من جوعي، ومن غضبي». وينطلق حشمة بالقول: «فرصة خروجنا كأطفال من فلسطين وحضورنا إلى الشارقة إضافة كبيرة لنا، نحنا تنفسنا الحرية على تلك الأرض، ونحلم بأن يتنفس كل أطفال فلسطين تلك الرائحة التي تنتشر حتى في الهواء، وتمثيلنا لوطننا في برلمان الطفل العربي يلقي علينا مسؤولية كبيرة، نحنا بننقل معاناة شعب بأكمله للعالم، نعرف أجيال العالم العربي بقضيتنا عن قرب، نحنا بنحلم أن نعيش بكرامة دون إذلال واعتقال، نعم سجون الاحتلال ملأى بالأطفال المعتقلين».

لذا رسالتي التي أوجهها من الشارقة إلى العالم تتلخص في كلمتين «بدنا كرامتنا».

البرلمان العربي للأطفال ينتخب قادته اليوم

ينتخب أعضاء البرلمان العربي للطفل اليوم، رئيسهم في الجلسة الثانية التي تعقد في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي تشهد أيضاً انتخاب نائبين للرئيس، إضافة إلى اللجان الدائمة، وتجري تحت القبة البرلمانية مناقشات لموضوعات عديدة في عالم الطفولة.

وكان قد سبق موعد انعقاد جلسة اليوم مجموعة من التدريبات المنهجية التي تضمنت ورشاً عملية وتفاعلية تناولت موضوعات مختلفة في عالم الطفولة والمستقبل، أشاد بها أعضاء البرلمان وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة، ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

قال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، إن هذا البرلمان يهدف إلى إكساب الأعضاء المعارف، وتحفيزهم على المزيد من التفاعل والتفكير والنقاش، بما يسهم في الاستمرار بتأهيلهم للحياة البرلمانية.

ولفت الباروت إلى أن الجلسات التدريبية ناقشت العديد من قضايا الطفولة بأساليب منهجية من أجل الوصول لحالة برلمانية متفردة مع الصغار وتنتقل معهم عبر مراحلهم العمرية المختلفة، إضافة إلى تزويدهم بمختلف المهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من مناقشة قضايا الطفولة. وأشاد بالدورات والورش التأهيلية ومختلف محاورها، وما تهدف إليه، بالمساهمة في تأهيل الأعضاء من أجل مستقبل واعد.

وأعرب الباروت عن تقديره لجهود مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ودورها في تنظيم الورش التي شكلت مادة مهمة للأعضاء، ولاقت تفاعلاً حيوياً كبيراً.

وأوضح أن العمل البرلماني مع الطفل يؤسس اليوم، ويحصد النتائج غداً في المستقبل، فأطفال اليوم هم قادة المجتمع في المستقبل، وخصص البرلمان العربي للطفل وفقاً للائحته الداخلية 4 أعضاء لكل دولة، بغض النظر عن حجمها وإمكانياتها وظروفها وأحوالها، فالدولة عضو في الجامعة العربية، ومن حقها، بل من واجبها أن تكون ممثلة وحاضرة في البرلمان، الذي يعتبر أحدث مؤسسة تابعة للجامعة العربية. وختم الأمين العام للبرلمان حديثه بالقول: إن العملية الديمقراطية والشفافة التي سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، تعني لنا الكثير.