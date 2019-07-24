شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك تايمز» ترفض تسليم تسجيل فضيحة قطر في الصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فضح مغردون خليجيون سياسات قطر الإجرامية تجاه العديد من الدول، وتدخلاتها الفجة في الشؤون الداخلية للصومال؛ عبر دعم حركة «الشباب» الإرهابية، وأكدوا أن «نظام الحمدين» يريد تشكيل «حزب الله» في الصومال، على خلفية التسريبات، التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، التي أكدت فيها وقوف قطر خلف تفجيرات دامية في الصومال، فيما حاولت الحكومة القطرية التنصل من علاقتها برجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي المُقرب من أميرها تميم بن حمد، زاعمة أنه لم يكن مستشاراً من أي نوع لحكومة قطر، ولا يمثل قطر وليس له الحق في التعليق نيابة عن الحكومة. وأضافت: «سنحقق مع هذا الشخص، وسيتحمل مسؤولية تعليقاته، والتي كررنا تأكيد أنها لا تمثل مبادئنا».

وقال الدكتور علي بن راشد النعيمي، رئيس تحرير «العين الإخبارية»، إن تقرير «نيويورك تايمز» حول وقوف الدوحة وراء تفجيرات إرهابية في الصومال تستهدف مصالح دولة خليجية؛ يعد تصعيداً خطراً، ويستلزم توضيحاً جدياً من دولة ما زالت عضواً في مجلس التعاون، على عقلاء قطر مراجعة هذا الانفلات، وتغليب المنطق، وحصر تداعيات أزمتهم. وعلى ما يبدو ما خفي أعظم.

وواصل: علماً بأن القطري خليفة المهندي هو ضابط أمن، ويستخدم مسمى رجل أعمال، وهو يأتي في سياق نهج النظام القطري في دعم الجماعات الإرهابية في كل مكان.

وقال اللواء ركن شامي الظاهري، قائد كلية القادة والأركان السعودية السابق، إن السمة المعروفة عن قطر أصبحت الإرهاب، ومساعدة العصابات الإرهابية، والدول التي تدعم الإرهاب الدولي، لافتاً إلى أن تفجيرات الصومال دلالة واضحة على دعم قطر للإرهاب في مختلف بقاع الأرض.

وأضاف الظاهري، أن تفجير فندق العاصمة الصومالية منذ أيام، كان بدعم من قطر.

ونوّه إلى أن قطر أصبحت متمرسة في إخفاء إرهابها.

بدوره، علق خالد الزعتر المحلل السياسي السعودي، في «تويتر»، قائلاً: «إن قطر نسجت علاقات وثيقة مع حركة الشباب الإرهابية، وتحتضن القيادي السابق فيها محمد سعيد اتم، والذي على الرغم من مغادرته للصومال فإن حكومة ولاية بونتلاند أكدت أنه لا يزال يمارس نشاطاً يزعزع الأمن في الأقاليم الصومالية؛ من خلال وجوده في قطر».

وأضاف: تسعى قطر إلى تشكيل ميليشيات في الصومال غلى غرار «حزب الله»، مشيراً إلى أن صحيفة «سونا تايمز» الصومالية، كشفت أن اجتماعاً عقد في تركيا بمشاركة ضباط قطريين وإيرانيين بحضور فهد ياسين ذراع قطر بالقصر الرئاسي الصومالي؛ بهدف تشكيل جماعة إرهابية في الصومال تابعة لجماعة «الإخوان»، موضحاً: الإرهاب في الصومال، والذي تقف قطر خلفه؛ يهدف إلى إضعاف الجيش الصومالي في حربه ضد «الشباب» و«داعش»؛ لأن إضعاف الجيش يمنح الدوحة فرصة؛ لاستنساخ نموذج «حزب الله» في الصومال.

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وتابع: عبر دعم الإرهاب تسعى قطر إلى تثبيت وجودها في الصومال كقاعدة للتمدد بالقارة الإفريقية في ظل انحسار نفوذها، خاصة بعد التغيير الذي شهده السودان.

وزعمت الحكومة القطرية، في بيان من مكتب الاتصال الحكومي، رداً على تقرير «نيويورك تايمز»، أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة، أي شخص يفعل ذلك لا يتصرف نيابة عن حكومتنا.

ونفت علاقتها بالمهندي، وأشارت إلى أنها طلبت التسجيلات من الصحيفة؛ لدعم التحقيق الذي تجريه، إلا أن «نيويورك تايمز» رفضت، متمسكة بسياساتها التحريرية.

وكانت «نيويورك تايمز» كشفت عن تورط قطر في تفجيرات شهدتها مقديشو؛ بغية تعزيز مصالحها في الصومال.

وأوضحت الصحيفة: إنها حصلت على تسجيل صوتي للسفير القطري حسن بن حمزة هاشم يؤكد تورط الدوحة في تفجيرات بمقديشو نفذتها عناصر إرهابية ؛ لتعزيز مصالح قطر.

وأشارت إلى أن التسجيل الصوتي كان عبارة عن مكالمة هاتفية للسفير القطري في الصومال، مع رجل أعمال مقرب من أمير قطر، قال فيها الأخير: إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء «بوصاصو»؛ لتعزيز مصالح قطر.

وبحسب الصحيفة، قال رجل الأعمال خليفة كايد المهندي في المكالمة في 18 مايو، أي بعد حوالي أسبوع من التفجير: «عمليات التفجير والقتل، نعرف من يقف وراءها».

ولدى الاتصال به لم ينف المهندي المكالمة الهاتفية، وقال: إنه كان يتحدث مع السفير القطري كمواطنين وليس كمسؤولين رسميين.

لكن الصحيفة نوهت إلى أن السفير القطري لم ينف التسجيل الصوتي، ولم يعرب عن استيائه؛ لتنفيذ تلك التفجيرات لمصلحة بلده، وكذلك لم يبد أي امتعاض من إشراف قطريين عليها. (وكالات)