اجتماع عاجل للسلطة غداً.. ودعوة للتحقيق في جرائم «إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت الإدانات الدولية والعربية، بهدم الاحتلال «الإسرائيلي» 12 بناية سكنية في وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة، في حين احتفل جنود الاحتلال بالهدم، بينما دعت حركة «فتح» إلى إعادة النظر في العلاقات الفلسطينية مع «إسرائيل»، بينما وجهت منظمة التحرير الفلسطينية رسائل لوزراء خارجية العديد من دول العالم تطالب بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال. ودانت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بأشد العبارات، هدم «إسرائيل» لممتلكات فلسطينية في وادي الحمص، بجنوب شرقي القدس، في وقت دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادة الفلسطينية، إلى اجتماع عاجل غداً الخميس.

وعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مساء أمس، جلسة مفتوحة لمناقشة هدم الاحتلال، منازل المواطنين في واد الحمص. وقال ممثل ألمانيا لدى مجلس الأمن، إن الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» سياسي لا يحل إلا بالسياسة، مؤكداً دعم بلاده لحل الدولتين. وأعرب عن القلق بسبب عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وتهجير المواطنين في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يقوض اتفاقات أوسلو.

وانتقد ممثل جنوب إفريقيا صمت مجلس الأمن وعدم تحركه لممارسات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين، وقال الممارسات «الإسرائيلية» من استيطان وهدم ومنازل وحفريات لا يمكن السكوت عليها. بدوره، قال ممثل روسيا إن بلاده مستعدة لاستقبال الأطراف «الإسرائيلية» والفلسطينية، داعياً إلى اتخاذ تدابير باتجاه الوحدة الفلسطينية، وقال إن التوافق الدولي هو القانون الدولي، وإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم هذا التوافق، بينما دانت بولندا والصين وبريطانيا وبلجيكا عمليات الهدم، وتمسكت بحل الدولتين.

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ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية غداً الخميس بحسب ما أعلن الناطق باسمه نبيل أبو ردينة. وقال أبو ردينة: إن الدعوة للاجتماع جاءت «أمام التحديات الكبيرة المستمرة على كافة المستويات من قبل الجانب «الإسرائيلي» سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية أو استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين التي كان آخرها في وادي الحمص». واعتبر أن الاجتماع «سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الإجراءات «الإسرائيلية» المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الأمريكية ومحاولتها دعم الاستفزازات «الإسرائيلية»، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية».

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم أجمع إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون «الإسرائيليون».

جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية والكاريبي وكندا وأستراليا واليابان وغيرها من الدول، شرح فيها إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ عام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني. ودانت السعودية قيام «إسرائيل» بهدم 12 مبنى سكنياً للفلسطينيين قرب القدس، داعية المجتمع الدولي لوقف «العدوان والتصعيد الخطير» الذي رأت أنّه يستهدف «الوجود الفلسطيني».

(وكالات)