شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين زمنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن



لنا أن نتخيل لو أنّ رفاعة الطهطاوي قرّر ألا يعود لمصر ويمكث في باريس التي بهرته، حين أتاها في العام 1826 ضمن البعثة التي أرسلها محمد علي لدراسة العلوم الحديثة، كإمامٍ لأفراد البعثة الأربعين، فاجتهد ودرس اللغة الفرنسية، ليطلع على ثقافة فرنسا وتاريخها.

أكنا سنحظى بكتابه المهم «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، الذي كان من أولى نوافذ الثقافة العربية على الحضارة الأوروبية وتراث التنوير فيها، وأحد مرتكزات النهضة في مصر؟

ولنا أن نسأل: ماذا كان سيحدث لو أنّ الدكتور طه حسين، وقد تمكّن من اللغة والثقافة ومناهج النقد والفكر في فرنسا، تعالى على وطنه الذي ابتعثه ليتعلم، وآثر الحياة المتحضرة في فرنسا، وقرّر البقاء هناك يُدّرس في جامعاتها ويؤلف كتبه بلغتها، أما كنا سنخسر ليس فكر الرجل فقط وإنما دوره في الحياة العلمية والأدبية؟

لنأخذ بلداً عربياً آخر غير مصر، وليكن العراق. ونسأل أية خسارة ستكون من نصيب الحياة العلمية والأكاديمية فيه لو أن أستاذاً مثل الدكتور علي الوردي الذي أرسل إلى جامعة تكساس لنيل الماجستير والدكتوراه، جذبته الحياة في أمريكا بكل ما فيها من جاذبية ولم يعد لوطنه؟

لننتقل إلى الفنون، ونرى المكاسب التي حققتها الحركة الفنية العراقية لأن الفنان جواد سليم الذي درس النحت في باريس وروما ولندن في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لم يختر البقاء في واحدة من هذه المدن العريقة الزاخرة بالفن، وعاد إلى العراق ليؤسس فيها هو وزملاؤه المبدعون مدرسة عراقية في الفن الحديث.

ليست الغاية من سوق هذه الأمثلة النيل، بأي صورة أو درجة، من الأدمغة والمواهب العربية التي اختار أصحابها العيش في الغرب، فأبدعوا هناك فكراً وكتابة وفناً وعلماً، وإنما الغاية هي إبراز الفرق بين زمنين عربيين: زمن أول كانت فيها الحكومات رغم حداثة نشوء الدول تبعث الموهوبين من أبنائها للدراسة في الجامعات الراقية وفق رؤية واضحة، ليعودوا ويؤسسوا لنهضة أوطانهم، وزمنٍ آخر، هو زمننا الراهن، يضطر فيه الموهوبون والمتفوقون من الشباب للهجرة، لا كرهاً في أوطانهم وإنما هرباً من البيئات الطاردة فيها.

يحزننا جميعاً حين نشاهد ونسمع ونقرأ عن عشرات، لا بل مئات الآلاف من الشبان والشابات من مختلف ديار العرب الذين لا يرون سوى مستقبل مظلم ينتظرهم، ما يحملهم على المخاطرة بحيواتهم من أجل الهجرة، حين لا يجدون مقاعد في الكليات التي تناسب ميولهم، وإن وجدوا وتخرجوا فيها أصبحوا عاطلين عن العمل.

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