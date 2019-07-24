توافق سوداني على التمثيل ب «السيادي» وتسمية رئيس الوزراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

حسمت المشاورات الجارية بين قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية والجبهة الثورية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ أيام، أمس الثلاثاء، مسألة التمثيل في المجلس السيادي، وتوصلت لاتفاق أيضاً لتسمية رئيس الوزراء بالتوافق بين مكونات قوى التغيير، على أن يبدأ مهامه خلال شهر، فيما أعلن المجلس العسكري ، قبوله بفتح الاتفاق السياسي الموقع بينه وقوى التغيير مرة أخرى للتفاوض اذا كان ذلك يوقف الحرب ويزيل معاناة المواطنين في مناطق الحروب، كما أكد الموافقة على التنازل في مسألة الحصانات التي تقف عقبة في طريق اكتمال الإعلان الدستوري.

وقالت مصادر مطلعة إن الطرفين توافقا على منح الجبهة الثورية مقعدين مقابل ثلاثة لبقية مكونات قوى التغيير في المجلس السيادي، كما شمل الاتفاق تسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر.

وتواصلت المشاورات في إثيوبيا للمصادقة على الاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة.

ونقلت المصادر من الطرفين أن عقبة التمثيل في مجلس السيادة تم تخطيها بأن يكون نصيب قوى التغيير من الشخصيات التي تمثل الأقاليم، دون اعتبار لأي انتماءات سياسية.واتفق الجانبان أيضاً على ضرورة أن تمضي مفاوضات قوى الحرية مع المجلس الانتقالي مع الاستمرار في معالجة قضايا السلام حتى بعد تشكيل الحكومة وتضمينها في برنامج الحكومة وعملها على أن الحكومة الانتقالية ستخصص حيزاً لإجراءات بناء الثقة.

Advertisements

وستستمر الاجتماعات بين قوى التغيير والجبهة الثورية في أديس أبابا لإدخال الفصائل المسلحة في العملية السياسية، حيث رفضت حركتان مسلحتان المشاركة في مفاوضات أديس أبابا، هما: تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور في إقليم دارفور، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في جنوب كردفان.

وعاد الى الخرطوم أمس، القيادي في قوى التغيير يوسف محمد زين لتسويق الاتفاق، كما أن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات وصل أيضا الى السودان.

من جهة أخرى، أعلن المجلس العسكري قبوله بفتح الاتفاق السياسي الموقع بينه وقوى التغيير مرة أخرى للتفاوض اذا كان ذلك يوقف الحرب، وأكد الموافقة على التنازل في مسألة الحصانات التي تقف عقبة في طريق اكتمال الإعلان الدستوري.

وقال نائب رئيس اللجنة السياسية في المجلس الفريق أول ياسر العطا بحسب صحيفة «الانتباهة» المحلية أمس، إن هنالك إمكانية لتضمين ملحق للاتفاق السياسي.

وشدد العطا على أن الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن لا يسمح بتأخير تكوين الحكومة الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى . ونادى بتكوين مجلس الوزراء كاملاً .

وأكد التنازل عن الحصانة لجهة أن أعضاء المجلس يمتلكون حصانات عسكرية وليسوا في حاجة إليها.