5.5 % نمو أرباح «دو» في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، «دو» أمس عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2019، والتي كشفت عن تحقيق إيرادات بقيمة 3.19 مليار درهم، وأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.47 مليار درهم، و أرباح بعد خصم حقوق الامتياز بقيمه 464 مليون درهم في الربع الثاني من 2019.

كما أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن إيرادات نصفية في عام 2019 بلغت 6.33 مليار درهم، في حين بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.89 مليار درهم بزيادة قدرها 1.7% عند مقارنة «المثل بالمثل». وبلغ صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز 913 مليون درهم في نفس الفترة بزيادة قدرها 11.3% عند مقارنة «المثل بالمثل».

وقال محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «حققت الشركة أداءً جيداً خلال الربع الثاني من عام 2019، والذي يعكس استمرار الجهود المبذولة من أجل تحقيق رؤيتنا. فقد حققنا أرباحاً صافية بعد خصم حقوق الامتياز بلغت 464 مليون درهم أي بزيادة بنسبة 2.5% أو 5.5% عند مقارنة «المثل بالمثل»، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما يسعدني أن أعلن عن موافقة مجلس إدارتنا على توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بقيمة 589 مليون درهم أي ما يعادل 13 فلساً لكل سهم».

كما علق محمد الحسيني على دور الشركة في قيادة التحول الرقمي قائلاً: «يلعب التطور الكبير للبنية التحتية الأساسية للشركة دوراً محورياً ويساهم بفاعلية في قيادة التحول الرقمي في دولة الإمارات».

وأكد محمد الحسيني «إن استثمار الشركة بشكل مكثف في أحدث التقنيات والبنية الأساسية يعزز قدراتها التنافسية ويؤهلها لمواصلة الارتقاء بخدماتها لمختلف شرائح العملاء، والاستفادة من آفاق النمو القوية التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي، ولعب دور حيوي في دعم مسيرة التنمية الزاهرة في البلاد في ظل قيادتها الرشيدة».



ترشيد الإنفاق

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وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة معلقاً على هذه النتائج: «لقد بات جلياً أن خطة ترشيد الإنفاق قد ساهمت وبنتائج ممتازة في تحسين النفقات الاستثمارية والكفاءة في جميع الأعمال، ما أدى بدوره إلى احتواء انخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من العام الجاري، فقد بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.47 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2019؛ في حين بلغ صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز 464 مليون درهم بزيادة قدرها 2.5% أو 5.5% عند مقارنة «المثل بالمثل» بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع قائلًا «نحن لانزال مدركين للتحديات التي تواجهنا على مستوى القطاع ككل، و خاصة المتعلقة بعائدات الخدمات الصوتية. وتماشياً مع توقعاتنا للربع الثاني، فقد تأثرت نتائجنا المالية بهذه التحديات حيث تراجعت إيرادات الربع الثاني من عام 2019 إلى 3.19 مليار درهم مقارنةً مع 3.35 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018 و يعود هذا التراجع إلى انخفاض عوائد الهاتف المتحرك بنسبة 6.8% لتصل إلى 1.69 مليار درهم. إلا أن النمو المتواصل في عائداتنا من خدمات الهاتف الثابت قد عوض الانخفاض جزئياً، حيث شهدت عوائد خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً وصل إلى 617 مليون درهم بزيادة قدرها 5.8% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وعلى صعيد آخر، فقد ازداد عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول والعملاء ذوي القيمة المضافة العالية الذين يساهمون في تعزيز متوسط العائدات للمستخدم الواحد في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتماشياً مع حملة «رقمي هويتي»، فقد انخفض إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك نظراً لاستمرار حذف بيانات العملاء غير النشطين من قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف مسبقة الدفع، في وقت ازداد فيه عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف: «إن الوضع المالي القوي للشركة، قد مكننا من استثمار 467 مليون درهم. كما أننا ماضون قدماً في رحلتنا الهادفة لاستكشاف استثمارات وتقنيات جديدة تمكّننا من تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية وتجهيز الشبكة لعصر الجيل الخامس فضلاً عن إعداد وتهيئة الشركة لمواءمة متطلبات وتقنيات قطاع الاتصالات الجديد».

كما أعلن سلطان عن انضمام مسؤول تنفيذي جديد إلى الشركة وقال «يسرني أن أرحب بقيس بن حميدة في فريقنا التنفيذي، حيث سيشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة، وقد انضم إلينا في 14 يوليو ليلعب دوراً رئيسياً في تحسين أداء الشركة بفضل خبراته الكبيرة التي تمتد لسنوات طويلة في شركات اتصالات عالمية في مجال الشؤون المالية».



الجيل الخامس



خلال الربع الأول، نجحت «دو» في إجراء أول مكالمة فيديو عبر شبكتي الجيل الخامس والتقنية طويلة الأمد على مستوى، بالاعتماد على شبكة الجيل الرابع وشبكة الجيل الخامس التجارية إضافة إلى نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت وباستخدام هواتف ذكية تجارية تدعم تقنية الجيل الخامس. يضع نجاح تجربة مكالمة الفيديو عالية الدقة الأخيرة عبر شبكة الجيل الخامس أساساً قوياً يمكن البناء عليه في رحلة الشركة نحو تعزيز تجربة مستخدمي شبكة الجيل الخامس، كما يؤكد هذا النجاح جودة منظومة تقنيات الجيل الخامس التي توفرها «دو».

وتماشياً مع رؤية الشركة الهادفة إلى جعل العميل محور جميع عملياتها، أطلقت الشركة باقات جديدة آجلة الدفع في الربع الثاني من العام 2019 تهدف إلى تقديم خدمات اتصال عالية الجودة وعروض مميزة مصممة خصيصاً لإثراء أسلوب حياة العميل وتلبية متطلباته.