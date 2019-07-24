استقبال حافل لناشئي وشباب الجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توشحت أعناق لاعبي المنتخب الوطني للجودو للناشئين والشباب بالورود في مطار دبي، عقب عودتهم من العاصمة الأردنية عمّان، بعد مشاركتهم الناجحة في بطولة غرب آسيا للأشبال والناشئين والشباب للجنسين للجودو بمشاركة 285 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول، وحصد أبطال الإمارات كأس المركز الثاني في الترتيب العام على مستوى المنتخبات برصيد 11ميدالية ملونة «3 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات».

واستقبل مسؤولو اتحاد المصارعة والجودو، أبطال الإمارات بالورود وتوجهوا لهم بالتهنئة على إنجازهم، ونقلوا لهم تهنئة وإشادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بجهودهم وتمثيلهم المميز للرياضة الإماراتية في البطولة، مما زاد من رصيد ميدالياتهم إلى 15 ميدالية في الفترة الأخيرة،ما يؤكد سلامة قاعدة الفئات العمرية للجودو على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.

وتحدث علي حسن الدرمكي الحاصل على ذهبية فوق 100 كجم نيابة عن اللاعبين وأكد سعادتهم برفع علم بلادهم والدفاع عن شعاره، مؤكداً شعورهم بالفخر وهم يشاهدون علم الدولة عالياً في كافة المحافل الرياضية الخارجية، كما أشاد بحسن تخطيط اتحاد الجودو في إعداد لاعبيه.