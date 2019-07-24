شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تصدر دليل الناخب والمرشح لتعزيز الشفافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات «دليل الناخب والمرشح» الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بهدف تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم. ويُمَكِّن الدليل، الناخب من الاطلاع على جميع التفاصيل التي تتعلق باختيار أفضل المرشحين لتمثيله في المجلس الوطني الاتحادي، كما يعرف الدليل الحقوق والواجبات لكل من الناخبين والمرشحين، ما يمكّن الجميع، خاصة الذين يدخلون تجربة الانتخابات للمرة الأولى، من الاطلاع على جوانب العملية الانتخابية كافة.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «تحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تقديم صورة واضحة ومفصلة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من خلال تقديم كل المعلومات والإرشادات التي تهم الهيئات الانتخابية، سواء التي تهم الناخبين، أو المرشحين، في سعيها للوصول إلى عملية انتخابية وفق أرقى المعايير العالمية».

وأضاف لوتاه: «إن اللجنة الوطنية للانتخابات تضع هذا الإصدار بين أيدي كل المعنيين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تخولهم الحصول على جميع الإجابات الوافية حول كل الأسئلة التي قد تدور في أذهانهم بشأن أي موضوع من موضوعات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019».

وتم تقسيم هذا الإصدار إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولها التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد عام 2005.

وثانيها دليل الناخب، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يهدف الدليل إلى إحاطة الناخب بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق، وأيضاً إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه الالتزام بها.

وثالثها دليل المرشح، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم المرشحين، والتي تهدف إلى إحاطة المرشح ووكلائه وقيادات حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكل مراحل العملية الانتخابية. وتضمّن الدليل، الجدول الزمني للدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ما يتيح الفرصة لكل من الناخبين والمرشحين للعودة إليه حال كانت لديهم أي استفسارات حول العملية الانتخابية.



دليل الناخب والمرشح (لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019)







في إطار الإعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وإعمالاً لنص المادة (الثانية عشرة) من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، والذي يقضي بأن تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات الأدلة الانتخابية اللازمة؛ لتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بها؛ وعليه فقد ارتأت اللجنة الوطنية للانتخابات إصدار دليل انتخابي شامل للعملية الانتخابية من شأنه تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة، تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحسبان أن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أفضل المرشحين؛ لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، كما يهدف هذا الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحيث يصبح كل منهم -وبخاصة الذين يدخلون معترك الانتخابات للمرة الأولى- ملماً بكافة جوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وقد تم تقسيم هذا الدليل إلى ثلاثة أقسام رئيسية على النحو التالي:

أولاً: التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019.

ثانياً: دليل الناخب، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية.

ثالثاً: دليل المرشح، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم المرشحين.

بحيث يتولى كلا الدليلين الإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، القادمة بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وإذ تضع اللجنة الوطنية للانتخابات هذا الإصدار بين أيدي كافة المعنيين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فإنها تأمل أن يجدوا فيه الإجابات الوافية عن كافة الأسئلة التي قد تثور في أذهانهم بشأن أي موضوع من موضوعات هذه الانتخابات.

وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الغالي ورفعة شأنه...

اللجنة الوطنية للانتخابات

أولاً: التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

أولاً: مفهوم الانتخابات:

يعد خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام الاتحاد عام 2005 علامة فارقة - بكل المقاييس - في مسيرة ترسيخ وتعزيز أسس المشاركة السياسية في عملية صنع القرار الوطني، وإرساء قيم الشورى، وتقتضي طبيعة التطور والتجديد ضرورة تحديث المشاركة السياسية، وتحديث قنواتها الشرعية التي يمكن من خلالها تمكين المواطنين من ممارسة العمل السياسي بما يتلاءم مع حاجات العصر، وغرس المبادئ والقيم الاجتماعية التي تنهض بالمجتمع، وتكرس مفهوم المشاركة السياسية الواعية المدركة لواجباتها الوطنية؛ وذلك خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

يشير مفهوم الانتخابات بصفة عامة إلى حق مواطني الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية في اختيار ممثليهم في مجالسها النيابية، وبهذا المعنى تمثل الانتخابات وسيلة مشروعة؛ لمشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدهم، والمساهمة في صنع القرار السياسي في الدولة.

وتمثل الانتخابات أهمية كبيرة في الحياة السياسية لأي مجتمع؛ لكونها السبيل إلى قيام مجلس نيابي، يستند في قيامه إلى إرادة المواطنين؛ بحيث يصبح المجلس النيابي المنبر الذي يُعبر عن رغبات وطموحات المواطنين، والتي تتلاقى مع سياسات واستراتيجيات الحكومة؛ من أجل تحقيق الحياة الكريمة لهم، وترسيخ دعائم المشاركة السياسية. فضلاً عن أن الانتخابات هي وسيلة لإثارة القضايا العامة، وطرح أفضل الحلول لها، وترتيب أولويات العمل الحكومي.

ولكي تحقق الانتخابات الهدف منها يجب أن تكون حره ونزيهة. ويمكن ضمان هذه النزاهة؛ من خلال تبني بعض المبادئ العامة المستقرة في الانتخابات على المستوى الدولي؛ وهي: الشفافية: والتي تعني أن تكون كافة القواعد القانونية، التي تحكم كل جوانب العملية الانتخابية في متناول جميع المشاركين فيها؛ والمسؤولية: والتي تعني أن تكون مختلف المسؤوليات والمهام المتعلقة بالعمليات الانتخابية محددة بوضوح؛ وسرية الاقتراع: والتي تعني أن تكون سرية الاقتراع مضمونة لكي يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بحرية من دون أي ضغوط تحد من هذه الحرية؛ والمخالفات الانتخابية: والتي تعني أن توضع أنظمة فعالة لتجنب المخالفات الانتخابية، وأن توضع القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين؛ وإتاحة المعلومات: والتي تعني أن تنشر كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية بطريقة فعالة؛ بحيث يكون في وسع المشاركين في العملية الانتخابية الحصول على هذه المعلومات بسهولة.

ويعزز حق الانتخاب حق كل فرد في المشاركة في توجيه الشؤون العامة لمجتمعه، فهو حق أفراد المجتمع ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية في المساهمة في اختيار ممثليهم، وبهذا المعنى فإن تقرير حق الانتخاب يستتبعه الإقرار بحق المواطنين في المساهمة في الحياة السياسية، بما يتوافق مع ما تهدف إليه القيادة السياسية؛ لتوسيع المشاركة السياسية.



ثانياً: برنامج التمكين السياسي للمجلس الوطني الاتحادي 2019:



تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي من المقرر إجراؤها في يوم السبت الموافق 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في يوم انتخابي واحد على مستوى كافة الإمارات، إحدى مراحل برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وهو البرنامج الذي وضع أسسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن خطابه؛ بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005.

ويهدف هذا البرنامج إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه؛ ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، بما يحقق معه الصالح العام، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن، وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة، ونهج الشورى، على أن يتم ذلك؛ من خلال مسار متدرج منتظم؛ عبر مسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته التي وجهها إلى المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور انعقاده الثاني من فصله التشريعي الرابع عشر بتاريخ 2007/11/20 أن القيادة السياسية ما زالت على وعد قطعته بأن تصل بالتجربة السياسية الإماراتية إلى مقصدها؛ كتوسيع نطاق المشاركة السياسية؛ وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي الموقر كسلطة رقابية قائدة مرشدة.

وتتمثل أولى مراحل البرنامج في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي أُجريت -للمرة الأولى- في ديسمبر/كانون الأول عام 2006؛ لانتخاب نصف أعضاء المجلس؛ من خلال هيئات انتخابية، شُكلت في كل إمارة. بينما تتمثل المرحلة الثانية من البرنامج في التعديلات الدستورية، التي تمت بموجب التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009، والتي تضمنت: إطالة مدة الدورة العادية السنوية، التي يعقدها المجلس؛ بحيث أصبحت لا تقل عن سبعة شهور، وأيضاً إطالة مدة العضوية في المجلس (أي مدة الفصل التشريعي) إلى أربع سنوات ميلادية؛ بعدما كانت لسنتين فقط، كما أصبحت لائحة المجلس تصدر بقرار من رئيس الدولة؛ بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، كذلك تم توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، التي يبرمها الاتحاد، أما المرحلة الثالثة؛ فإنها تتمثل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي أُجريت - للمرة الثانية - في عام 2011؛ لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني؛ من خلال هيئات انتخابية شُكلت في كل إمارة، والتي بلغ عدد أعضائها أكثر من (135.000) مئة وخمسة وثلاثين ألف ناخب، وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه؛ بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي عام 2011، أهمية تعميق ثقافة المشاركة، وتطوير ممارستها، موجهاً حديثه إلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بقوله: «إن انعقادكم اليوم هو تتويج موفق للمرحلة الثانية في مسارنا المتدرج نحو تعميق ثقافة المشاركة، وتطوير ممارستها، وهو خيار اتخذناه بكامل الإرادة الوطنية، وسنمضي به إلى منتهاه بكل العزم؛ تلبية لطموحات أبناء شعبنا وبناته في وطن يتشاركون بناءه، ويصونون مكتسباته، ويفتخرون بالعيش فيه والانتماء له؛ فالتمكين هو روح الاتحاد ورهانه الكبير».

وقد أعاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تأكيد أهمية هذه التجربة الانتخابية في تطوير المجلس الوطني الاتحادي في كلمة سموه، التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في افتتاح جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 2012/11/6؛ حيث خاطب سموه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بقوله: «لقد شهد مجلسكم تطوراً نوعياً على صعيد ترسيخ تجربته في توسيع المشاركة السياسية؛ بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011، والتي جسّدت إحدى المراحل المتدرجة لبرنامج التمكين، الذي أطلقناه في عام 2005؛ لتعزيز المشاركة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي».

ومثلت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي عقدت في يوم السبت الموافق 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015، المرحلة (الثالثة) من برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي. وتكمن أهميتها في:

1- البعد الوطني، وترسيخ مبدأ التمكين، ومشاركة المواطن في عملية صنع القرار، ووقوف القيادة على هموم المواطنين، وتفاعلها مع الشعب.

2- عملية التصويت المبكر لمدة ثلاثة أيام، والذي تم للمرة الأولى في الدولة والمشاركة البارزة لكبار السن؛ حيث لم يعد التصويت الإلكتروني يشكل عائقاً أمامهم، فضلاً عن زيادة أعداد المراكز الانتخابية بواقع 36 مركزاً انتخابياً في معظم أنحاء الدولة

3- البعد الدولي، ومصداقية التمكين، ودعم وتعزيز دور المجلس الوطني في المحافل الدولية، وتمكين المرأة وعملية التصويت خارج الدولة.

تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 2019:



ثالثاً: إدارة العملية الانتخابية:



بموجب أحكام قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006؛ بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته، تتولى هذه اللجنة إدارة عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ وهي لجنة تجمع في تشكيلها بين ممثلين عن القطاع الحكومي وآخرين عن القطاع الأهلي من أصحاب الخبرة، وتتوافر فيها المبادئ الأساسية المتطلبة في الجهاز الانتخابي، الذي يشرف على الانتخابات؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية للانتخابات.

حيث ينص هذا القرار في المادة (5) منه على أن تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بممارسة كافة الصلاحيات اللازمة؛ للإشراف على سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها بداية من إعلان قراراها بفتح باب الترشيح، مروراً بإعلان نتائج الفرز الأولية، ختاماً باعتماد القائمة النهائية للفائزين، ورسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف عليها وجدولها الزمني، وغير ذلك من مهام.

وتُشكل اللجنة برئاسة عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. وتضم اللجنة في عضويتها:

1. أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

2. سلطان سعيد البادي وزير العدل.

3. نورة محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

4. شما سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

5. الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

6. حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

7. العميد منصور أحمد علي الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة.

8. طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

9. منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام.

10. محمد سلطان العبيدلي الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء.

11. الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرراً).

12. الدكتورة أمينة عبد الواحد الرستماني (من الشخصيات العامة).

13. المستشار أحمد محمد الخاطري (من الشخصيات العامة).

14. الدكتور منصور محمد بن نصار (من الشخصيات العامة).

وقد أجيز للجنة أن تنظم سير العمل فيها، وإنشاء اللجان الفرعية اللازمة؛ لمعاونتها في تنفيذ الانتخابات؛ وأهمها: (لجنة إدارة الانتخابات، واللجنة الإعلامية، ولجان الإمارات، واللجنة الأمنية، ولجنة الطعون، ولجنة الفرز المركزية، ولجنة الأنظمة الذكية).

• وتُشكل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى عدد كافٍ من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الشأن. وتمثل اللجنة الجهاز التنفيذي (الإداري والمالي والفني) لإدارة الانتخابات.

ويُناط بلجنة إدارة الانتخابات - بوجه عام - متابعة سير الانتخابات، والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، وأيضاً الانتقال إلى مراكز الانتخاب قبل وأثناء إجراء الانتخابات؛ للتأكد من صلاحية مقار اللجان وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً.

• أما بالنسبة للجان الإمارات، فإنها تُشكل عن طريق التنسيق بين اللجنة الوطنية للانتخابات ودواوين الحكام بواقع لجنة لكل إمارة. وتتشكل لجنة الإمارة من ممثل عن ديوان حاكم الإمارة، وممثل عن شرطة الإمارة، وممثل عن بلدية الإمارة، وممثلين عن القطاع الأهلي، ويقوم ديوان حاكم الإمارة بتسمية رئيس للجنة من بين أعضائها.

وتتولى لجنة الإمارة التنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات؛ للقيام بكافة الأمور الفنية والإدارية اللازمة؛ لإجراء الانتخابات في الإمارة.

• بينما تُشكل اللجنة الإعلامية برئاسة نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وتضم في عضويتها عدداً من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإعلام الذين يرى رئيس اللجنة الاستعانة بهم.

وتتولى اللجنة الإعلامية وضع الخطط والبرامج؛ لتوعية أعضاء الهيئات الانتخابية، وتحفيزهم على المشاركة في انتخابات المجلس؛ وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة، كما تتولى اللجنة وضع القواعد المنظمة؛ لاستخدام المرشحين وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامجهم الانتخابية، بما يكفل تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين.

• أما بخصوص اللجنة الأمنية، فإنها تُشكل برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وتضم في عضويتها ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الإمارات. ولرئيس اللجنة الاستعانة بعدد كافٍ من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الشأن. وتختص اللجنة بوضع مشروع الخطة الأمنية للانتخابات، متضمناً حجم القوى البشرية اللازمة ميدانياً؛ لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات، وتنفيذه؛ بعد اعتماده من اللجنة الوطنية للانتخابات قبل بدء الانتخابات بوقت كافٍ.

• أما لجنة الأنظمة الذكية، فإنها تُشكل برئاسة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وبعضوية عدد كافٍ من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، تُعنى هذه اللجنة في إدارة وتنفيذ جميع البرامج الإلكترونية والتقنية اللازمة؛ لتنفيذ العملية الانتخابية بمختلف جوانبها.

• أما لجنة الطعون، فإنها تُشكل برئاسة قاضٍ، وبعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص. وتختص اللجنة بفحص الطعون الانتخابية - سواء الطعون المتعلقة بعملية الترشح أو تلك المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز-، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات؛ للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.

• أما لجنة الفرز المركزية، فإنها تُشكل برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص. وتتولى اللجنة - بعد انتهاء عملية التصويت وغلق مراكز الانتخاب - إجراء عملية فرز أصوات الناخبين في جميع الإمارات؛ باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الإلكتروني، وإعلان نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، وتحديد أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعند التساوي تعتمد القرعة؛ للمفاضلة بينهم.

وأخيراً تتولى هذه اللجنة إصدار الأدلة الانتخابية اللازمة؛ لتنفيذ المهام الموكلة لها، فضلاً عن إصدارها التعليمات والإرشادات اللازمة؛ لتفعيل تطبيق منظومة العملية الانتخابية في إطار يتناسب مع نصوص الدستور والقوانين السارية في الدولة؛ لتجنب أي مخالفة دستورية أو إخلال بمبدأ المشروعية؛ لتخرج بالعملية الانتخابية لبر الأمان والسلامة، بما يعزز معه المكتسبات السياسية، وتعمق الولاء الوطني.



رابعاً: المجلس الوطني الاتحادي:



يمثل المجلس الوطني الاتحادي السلطة الاتحادية (الرابعة)؛ من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية (الخمس) المنصوص عليها في الدستور في المادة (45) منه؛ وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

ويضم المجلس الوطني الاتحادي (أربعين) عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور على أساس: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، و(8) مقاعد لإمارة دبي، و(6) مقاعد لإمارة الشارقة، و(6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، و(4) مقاعد لإمارة عجمان، و(4) مقاعد لإمارة الفجيرة، و(4) مقاعد لإمارة أم القيوين، بما يبرز وجه الوحدة داخل الاتحاد كأحد مظاهر الدولة المتقدمة.



كيفية تكوين المجلس الوطني الاتحادي:



يجمع المجلس الوطني الاتحادي في كيفية تكوينه بين طريقتين؛ طريقة الانتخاب؛ وذلك لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطريقة التعيين؛ وذلك لتعيين النصف الآخر.

أ‌- طريقة الانتخاب؛ وقد استحدثت هذه الطريقة - لأول مرة - منذ نشأة المجلس الوطني الاتحادي في سنة 1972، في الانتخابات التي أجريت سنة 2006 أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ويتم تطبيق هذه الطريقة؛ من خلال قيام حاكم كل إمارة بتسمية الهيئات الانتخابية، تتشكل بواقع ثلاثمئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس كحد أدنى، وتتم تسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة من قبل حكام الإمارة؛ وذلك لانتخاب عشرين عضواً من أعضاء المجلس الوطني؛ حيث تقوم هذه الهيئات الانتخابية في كل إمارة باختيار نصف عدد الأعضاء، الذين يمثلون الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.

ب‌- طريقة التعيين؛ أما هذه الطريقة فهي المتبعة منذ نشأة المجلس الوطني الاتحادي، وتستخدم لتعيين نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الباقين (أي للعشرين عضواً)؛ حيث يستقل حاكم كل إمارة بتسمية ممثلي إمارته في المجلس.

وتبرز أهمية المجلس الوطني الاتحادي؛ بوصفه صوت الشعب؛ والمعبر عن طموحاته وتطلعاته؛ حيث كان المجلس - عبر تاريخه- مثالاً للإحساس بالمسؤولية الوطنية، والعمل المخلص والمسؤول والواعي؛ من أجل الوطن من خلال عمله التكاملي مع الحكومة من ناحية، وطرحه القضايا التي تهم المواطنين، وتتصل بحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم من ناحية أخرى.

ويمارس المجلس الوطني الاتحادي وظيفتين أساسيتين؛ هما:

- الوظيفة التشريعية: وتعني سلطة المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين، والتي يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها، وأيضاً سلطته في إبداء الملاحظات، التي يراها على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقات دولية، وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقات ومعاهدات، وأخيراً حق المجلس في مناقشة الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وحساباته الختامية، وإبداء ما يراه من ملاحظات عليها.

- الوظيفة الرقابية: وتعني حق المجلس في بسط رقابته السياسية على السلطة التنفيذية؛ من خلال أدوات رقابية محددة؛ وهي: مناقشة الموضوعات العامة، وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنها، وتوجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياسة العامة للدولة أو لوزير معين؛ للاستفسار عن أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته، والفصل في شكاوى المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة؛ حيث يكون لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي، يؤدي وظيفة أخرى ضمن النظام السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي «الوظيفة التمثيلية» أي التعبير عن الإرادة الشعبية للمواطنين؛ حيث يمثل المجلس الوطني الاتحادي مركزاً للحوار الدائم حول المصالح الوطنية للاتحاد، ونوعاً من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات على المستوى الاتحادي، وفي هذا الإطار يعمل المجلس كسلطة مساندة وداعمة ومرشدة للمجلس الأعلى للاتحاد.

وفي هذا الإطار يقوم المجلس الوطني الاتحادي بدور يُطلق عليه مبدأ «التمثيل المتعدد»، والذي يعني أن يمثل عضو المجلس النيابي الأمة بأسرها، وليس دائرته الانتخابية فقط. وهذا ما أكدت عليه المادة (77) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، بقولها: «عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس». وهو ذات المبدأ، الذي أكدته المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، بقولها: «...وينوب عضو المجلس عن شعب الاتحاد جميعه، وليس عن الإمارة التي قامت باختياره».

كما يرتبط مبدأ التمثيل المتعدد بمبدأ علنية جلسات المجلس الوطني الاتحادي. بما يعنيه هذا الأمر من حق الأفراد العاديين في حضور جلساته؛ حيث تنص المادة (94) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على أن «جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية؛ بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل، ويناقش الطلب في جلسة سرية».

وحري بالذكر أن جلسة المجلس تعود علنية مرة أخرى بقرار من رئيس المجلس متى زال سبب انعقادها سرية، وفقاً لنص المادة (86) من الدستور.

ولعل أحد الأبعاد الإيجابية للعملية الانتخابية؛ تتمثل في تدعيم مشاركة المرأة في الانتخابات في خطوة غير مسبوقة، والتي ظهرت مظاهرها فيما يلي:

1. فوز أول امرأة بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عام 2006، ثم جاء قرار أصحاب السمو حكام الإمارات بتعيين 8 عضوات؛ ليصل عدد السيدات في المجلس الوطني إلى 9 من أصل أربعين عضواً حتى أصبحت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان تساوي 22.5% من مجموع الأعضاء، وهي النسبة الأعلى - تقريباً - بين الدول العربية.

2. بل زاد الأمر اهتماماً من جانب الدولة بالمرأة؛ تقديراً لدورها الرائد في المجتمع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبح مثار تقدير من قبل المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المرأة في العالم، بأن أصدر المجلس الأعلى للاتحاد قراراً برقم (1) لسنة 2019؛ بتعديل قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، وتعديلاته في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (1) لسنة 2019 وتعديلاته بتعديل قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، فيما تضمناه من ألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة عن (50%) من ممثلي الإمارة داخل المجلس، بما يعني أنه سيكون نصف أعضاء المجلس في فصله التشريعي المقبل من النساء، أي ستحصل النساء في المجلس - بعد إعلان نتيجة الانتخابات في شهر أكتوبر لعام 2019 - على عدد (20) مقعداً من أصل (40)مقعداً مكونين لجملة مقاعد المجلس.

وبوجه عام، يمكن القول إن المجلس الوطني الاتحادي قد لعب منذ نشأته في عام 1972 دوراً مهماً وبارزاً في تكريس تجربة الوحدة، وتدعيم مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفدها بالأفكار والمقترحات التي ساعدت على دفعها إلى الأمام ونجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية في كافة المجالات، مما جعله أحد الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في المشاركة والتنمية. فضلاً عن دوره في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)؛ من خلال مشاركاته الفاعلة والنشطة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والعالمية.

ثانياً:دليل الناخب



يُقصد بالناخب (أو عضو الهيئة الانتخابية) كل مواطن ورد اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة، التي ينتمي إليها.

ويُعد الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية؛ لاعتبار أن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر؛ لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.

ويهدف دليل الناخب إلى إحاطة الناخب بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية، وكيفية المحافظة على هذه الحقوق، وأيضاً إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه أن يلتزم بها؛ وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.



أولاً: الهيئات الانتخابية:



تتشكل الهيئات الانتخابية عن طريق قيام ديوان حاكم كل إمارة بتسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارته.

ولا يكون الشخص إلا عضواً في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها دون غيرها، وهي الإمارة الصادر منها خلاصة قيده؛ حيث تم اعتماد خلاصة القيد الصادرة من الإمارة كأداة لتحديد الإمارة التي ينتمي إليها عضو الهيئة الانتخابية.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص من إمارة (الفجيرة) فإنه لا يجوز له أن يكون عضواً في الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي مثلاً، حتى لو كان يعمل في إمارة أبوظبي أو يقيم فيها بصفة دائمة.

ويجوز لعضو الهيئة الانتخابية تحديث بياناته الواردة في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها عن طريق التقدم بطلب تحديث بياناته إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها؛ وفق النموذج المعد لذلك (طلب تحديث بيانات)، مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية (وفق البنود المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية).

وتتمثل وظيفة الهيئات الانتخابية للإمارة في اختيار نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي؛ وفقاً لأحكام الدستور.

ويُشار إلى أن عضوية الهيئات الانتخابية ليست دائمة؛ بل تتغير ظروفها من انتخابات إلى أخرى. بمعنى أن الشخص الذي كان عضواً في الهيئة الانتخابية لإحدى الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ليس شرطاً أن يكون عضواً في هيئتها الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ويُقدر الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة (بثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، أي أن الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة يساوي حاصل ضرب عدد ممثليها في المجلس الوطني الاتحادي في الرقم (300) ثلاثمئة. فعلى سبيل المثال، إذا كان عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي (6) ستة أعضاء بحكم الدستور؛ فإن الحد الأدنى لعدد أعضاء هيئتها الانتخابية هو (6× 300) = 1800 عضو.... وهكذا.

إلا أنه ليس هناك حد أقصى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة؛ ذلك أن تقدير الحد الأقصى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة هو أمر متروك لحاكم الإمارة وحده.



ثانياً: عملية الاقتراع (أو التصويت):



تُعد عملية الاقتراع (أو التصويت) هي روح العملية الانتخابية. وتتم عملية الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي الأماكن التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات - سواء داخل الدولة أو خارجها-؛ كي يدلي أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

ويجب على الناخب أن يمارس حق الانتخاب بنفسه؛ لاعتبار أن حق الانتخاب هو حق شخصي لكل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية؛ فلا يجوز له أن يوكل غيره في ممارسته نيابة عنه.

ومن ثم فلن يستطيع الناخب الإدلاء بصوته إلا بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فقط، والتي يجب أن يحضرها معه إلى مركز الانتخاب؛ للاطلاع عليها.



(1) التصويت المبكر:



سوف يتم فتح باب التصويت أمام أعضاء الهيئات الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات في مراكز الانتخاب الرئيسية، التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات في كل إمارة؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام (1-3 أكتوبر 2019). على أن تكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر (ثماني) ساعات كاملة في اليوم الواحد؛ بحيث تبدأ في تمام الساعة (العاشرة) صباحاً، وتنتهي في تمام الساعة (السادسة) مساءً.

وسوف يتم في اليوم الأول من أيام التصويت المبكر (أي في يوم 1 أكتوبر 2019) في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، إجراء فحص مركزي لقاعدة بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة في مركز الانتخاب الرئيسي بإمارة أبوظبي؛ للتأكد من خلوها من أي عمليات تصويت مسبقة؛ وذلك بحضور من يرغب من المرشحين في أية إمارة أو من وكلائهم.



(2) المدة الزمنية لعملية الاقتراع في اليوم الرئيسي للانتخابات:



سوف تكون المدة الزمنية لعملية الاقتراع (12) اثنتا عشرة ساعة كاملة؛ حيث ستبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة (الثامنة) صباح يوم السبت الموافق 2019/10/5، وتنتهي في تمام الساعة (الثامنة) مساء نفس اليوم.

يمكن أن تستمر عملية الاقتراع إلى ما بعد الساعة الثامنة مساءً؛ وذلك في حالة وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم؛ وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع نهائياً، وغلق مركز الانتخاب.

وفي كل الأحوال، يكون للجنة الوطنية للانتخابات تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي، أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك.



(3) عدد الأصوات الممنوحة للناخب:



يتمتع كل ناخب بصوت (واحد) فقط. ويعني ذلك أمرين: أولهما أن للناخب أن يدلي بصوته مرة واحدة - فقط- في نفس الدورة الانتخابية. وثانيهما أن للناخب أن يختار مرشحاً واحداً - فقط - من بين المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها، وإذا كان مرشحاً يستطيع أن يرشح نفسه.



(4) كيفية التصويت في الانتخابات:



تختلف طريقة التصويت في الانتخابات بحسب ما إذا تم التصويت داخل الدولة أو خارجها:

أ‌. سيتم التصويت في الانتخابات داخل الدولة عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة، بدءاً بإجراءات التعرف إلى شخصية الناخب (قبل الإدلاء بصوته)، مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها. وقد تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني؛ نظراً لما يتميز به من خصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي (أي التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع)، وأهمها: سهولة استخدامه من قبل الناخبين، والكفاءة والسرعة؛ حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة، وبهامش أقل للأخطاء؛ حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين أخطاء عند الإدلاء بأصواتهم ضئيلة للغاية.

ب‌. بينما سيتم التصويت في الانتخابات خارج الدولة عن طريق نظام التصويت اليدوي، أي من خلال استخدام أوراق الاقتراع؛ وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة في السفارات وقنصليات الدولة في الخارج.



(5) كيفية تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة:



تجيز المادة (38) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لعضو الهيئة الانتخابية (أي الناخب) الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم أن يبدي رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو لأحد أعضائها، الذي يفوضه رئيس اللجنة؛ وذلك وفقاً لنظام التصويت المتبع.



(6) أماكن التصويت في الانتخابات:



سوف تتم عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات في كل إمارة. على أن يكون لعضو الهيئة الانتخابية في أية إمارة أن يدلي بصوته في أي مركز انتخاب على مستوى الدولة، وليس - فقط - في الإمارة التي ينتمي إليها.

ويتم التصويت؛ من خلال عدة إجراءات تنظيمية، تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة، وفي مقدمتها التأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها. على أن يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فقط، والتي سيتم التأشير عليها بمؤشر التصويت الإلكتروني.

وبعد تمام عملية التصويت لن يبقى على الناخب سوى الإسراع بالخروج من مركز الانتخاب حتى يفسح المجال لغيره من الناخبين؛ لممارسة حقهم الانتخابي، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.



(7) التصويت من الخارج:



يحق لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في مراكز الانتخاب التي سوف تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات في مراكز الانتخاب التي ستقام في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج؛ وذلك خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين (22) و(23) من سبتمبر/أيلول 2019.

ثالثاً: عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج:

تتولى لجنة الفرز المركزية فرز أصوات الناخبين في جميع الإمارات؛ لتحديد الفائزين في الانتخابات، وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في كل إمارة.

وسوف تقوم لجنة الفرز المركزية بفرز أصوات جميع الناخبين في كافة الإمارات بشكل مركزي (أي في مكان واحد) في مركز الانتخاب الرئيسي في إمارة أبوظبي. بمعنى آخر، لن تتم أية عمليات فرز لأصوات الناخبين في أي مركز انتخاب آخر في أية إمارة.

وسوف يُسمح للمرشحين ووكلائهم -دون غيرهم- بالتواجد أثناء قيام لجنة الفرز المركزية بفرز أصوات الناخبين. كما سيتم نقل قيام لجنة الفرز المركزية بفك شفرة نظام التصويت الإلكتروني - تمهيداً لإجراء عملية الفرز- عن طريق البث المباشر عبر قنوات التليفزيون المحلية.

وسوف تُعلن نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للمرشحين للحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في كل إمارة.

كما سيتم ترتيب الأعضاء الاحتياط في كل إمارة بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي في قائمة الاحتياط تعتمد القرعة؛ للمفاضلة بينهم من قبل رئيس لجنة الفرز المركزية.



رابعاً: الانتخابات التكميلية:



يتم إجراء انتخابات تكميلية في يوم (السبت) الموافق (12) أكتوبر 2019؛ وذلك في الحالتين التاليتين: -

1- إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات - بشكل متساو- على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة.

2- إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للإمارة؛ وذلك بين المتساوين منهم؛ لإكمال هذه المقاعد.

ويشار إلى أنه إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية؛ فإنه تجرى القرعة بين المتساوين منهم في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز المركزية؛ لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة؛ ولتحديد قائمة الاحتياط فيها.



خامساً: إعادة الانتخاب:



تتم إعادة الانتخاب في الإمارة التي أُلغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل في الموعد الذي تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات، وبذات القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية.



سادساً: عملية الإشراف على مراكز الانتخاب:



تقضي المادة (39) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بأن يتولى رئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب، وتأمين مقرها، وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، إلا أنه يحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي.

ويكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تُرتكب في مراكز الانتخاب أو يُشرع في ارتكابها.



سابعاً: حقوق الناخب:



يتمتع الناخب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بالحقوق التالية:-

(1) الحق في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً.

(2) الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة.

(3) الحق في عدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان.

(4) الحق في عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية.

(5) الحق في الحصول على المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها؛ للإدلاء بصوته بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه.

(6) الحق في الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.



ثامناً: واجبات الناخب:



تفرض المبادئ العامة للانتخابات من ناحية، والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 من ناحية أخرى على الناخب بعض الواجبات التي يمثل الالتزام بها أمراً ضرورياً؛ لنجاح العملية الانتخابية، وهي:-

(1) أن يحرص على الإدلاء بصوته؛ فلا يفرط فيه؛ بل يجب عليه أن يحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي القادمة.

(2) أن يحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية. فعليه أن يختار أصلح العناصر؛ لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.

(3) أن يصل إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب، حتى لا يضيع حقه في التصويت.

(4) أن يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم.

(5) أن يمتنع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب.

(6) أن يحمل معه بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عند ذهابه للتصويت.

(7) أن يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على تصويت غيره من الناخبين.

(8) أن يتعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وأن ينفذ تعليماتهم بكل دقة.

(9) أن يخرج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.



تاسعاً: الجزاءات التي يمكن توقيعها على الناخب:

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إذا ارتكب أحد أعضاء الهيئات الانتخابية (أي الناخب) أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها أو إعاقة الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على الناخبين المخالفين أياً من الجزاءات التالية:

1. إنذار عضو الهيئة الانتخابية باستبعاد اسمه من قوائم الهيئات الانتخابية.

2. إلزام الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

3. استبعاد اسم الناخب المخالف من قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حتى ولو كانت هذه القائمة نهائية، مما يعني حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات (سواء الأصلية أو التكميلية في حال إجرائها) وللجنة توقيع أي جزاءات أخرى تراها مناسبة في هذا الشأن.

ثالثاً: دليل المرشح

يهدف دليل المرشح إلى إحاطة المرشح ووكلائه وقيادات حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية، الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية؛ باعتباره أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.

ولا شك أن إلمام المرشح ووكلائه وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزمها من ناحية أخرى، إنما يكفل وضع الأشياء في نصابها، ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه، ويلزمه بواجباته؛ وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.



أولاً: عملية تسجيل المرشحين:



ويُقصد بها العملية التي يتم من خلالها تسجيل أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019. وسوف تبدأ هذه العملية في يوم الأحد الموافق (18) أغسطس/آب 2019، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق (22) أغسطس 2019.



(1) شروط الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019:



لكل عضو هيئة انتخابية حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط التالية:

أ‌. أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي.

ب‌. ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994وما قبله).

ج‌. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

د‌. أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.



(2) إجراءات الترشح:



أ‌. يتم تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من 18 أغسطس ولغاية 22 أغسطس 2019.

ب‌. يقدم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل.

ج‌. يقدم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح في الأماكن التي تحددها اللجنة.



(3) الوثائق المطلوبة للترشح:



أ‌. إبراز بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ب‌. إبراز خلاصة القيد.

ج‌. شهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.

د‌. رسم تسجيل بقيمة (1000) درهم يدفع - نقداً- عند تقديم طلب الترشح (ويكون غير قابل للرد).

هـ. بالنسبة للموظف العام (الاتحادي والمحلي)؛ يجب على طالب الترشح من الموظفين العموميين تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (2019/09/3) وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات (2019/10/5).

و‌.بالنسبة لذوي الصفة العسكرية؛ يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (2019/09/3) وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات (2019/10/5).

ز‌. بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية؛ يجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح.

ح‌. بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي؛ يعد طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية (2019/09/3).

خ‌. تسجيل المرشحين من قبل الوكيل: يستطيع أي من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 توكيل شخص آخر؛ من خلال وكالة خاصة معتمدة من كاتب العدل وفق النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة. أو من خلال وكالة عامة حديثة منصوص فيها تخويل الوكيل باتخاذ إجراءات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.



(4) الاستمارات المتعلقة بعملية الترشح:



يجب على المرشحين استخدام عدة استمارات معتمدة عند رغبتهم في القيام ببعض إجراءات العملية الانتخابية، وهي:-

(أ‌) استمارة طلب طعن: وتستخدم هذه الاستمارة في حالتي الطعن على ترشح أحد الأشخاص، والطعن على إجراءات الاقتراع أو الفرز. وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب والأسباب التي بنى عليها طعنه، وأيضاً إقراراً منه بصحة البيانات والتفاصيل الواردة فيه. علاوة على رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة الطعون). وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعن واعتماده.

(ب‌) استمارة طلب سحب الترشح: وتستخدم هذه الاستمارة في حالة رغبة المرشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح). وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب. وأيضاً رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات). وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطلب واعتماده.

(ج‌) استمارة طلب توكيل عن مرشح: وتستخدم هذه الاستمارة عند اختيار المرشحين لوكلائهم من بين أعضاء الهيئات الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها كل منهم. وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب. وأيضاً رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات). وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.

(د‌) استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الدعائية للمرشح: وتستخدم هذه الاستمارة عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة دعايته الانتخابية. وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية- الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب، وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وكذلك تعهده بالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تمت الموافقة عليها. علاوة على رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلب إلى لجنة إدارة الانتخابات). وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.

(هـ)استمارة كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح: وتستخدم هذه الاستمارة؛ لكشف المرشح عن تفاصيل التبرعات التي يتلقاها. وهي تتضمن بيانات عن المرشح، وأيضاً بياناً بنوع التبرعات التي تلقاها وقيمتها واسم المتبرع (سواء كان المتبرع شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً)، وكذلك إقراراً منه بصحة كافة البيانات والتفاصيل الواردة فيها. علاوة على رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع كشوف الحسابات إلى اللجنة الوطنية للانتخابات). وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن كشف الحساب واعتماده.



(5) أماكن تسجيل المرشحين:



يتم تسجيل المرشحين في الأماكن التي تحددها لجان الإمارات في كل إمارة؛ حيث يجب على أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح التقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها كل منهم؛ حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح؛ بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات - من خلال لجنة إدارة الانتخابات- لاعتمادها.



(6) المدة الزمنية لتسجيل المرشحين:



سوف تبدأ عملية تسجيل المرشحين يوم الأحد الموافق (18) أغسطس 2019، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق (22) أغسطس 2019. على أن يتم إعلان قائمة المرشحين الأولية يوم الأحد الموافق (25) أغسطس 2019.



(7) المدة الزمنية لتقديم طلبات الاعتراض على المرشحين:



سوف يتم فتح باب التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة (ثلاثة) أيام، ابتداء من يوم الاثنين الموافق (26) أغسطس 2019 وحتى يوم الأربعاء الموافق (28) أغسطس 2019.

حيث يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك (طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات) خلال هذه الفترة مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه. على أن يُرفق بطلب الطعن شيك بمبلغ (3000) درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لصالحه فقط، وغير قابل للرد إذا رفض طعنه.

وسوف تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين يوم الأحد الموافق (01) سبتمبر 2019، وتكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).



(8) إعلان قائمة المرشحين النهائية:



سوف يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق (03) سبتمبر 2019.



(9) سحب طلبات الترشح:



يجوز لعضو الهيئة الانتخابية الذي تقدم بطلب ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن يعدل عن ترشحه (أي يسحب طلب ترشحه)؛ وذلك بإخطار لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك (طلب سحب الترشح)؛ وذلك في موعد غايته يوم الأحد الموافق (15) سبتمبر 2019.

ثانياً: الحملات الانتخابية:

يشير مفهوم الحملة الانتخابية إلى المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، ويتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية؛ بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين، وتتميز الحملة الانتخابية بأنها جهد مدروس ومخطط له، يتطلب إعداداً طويلاً وتنسيقاً فائقاً بين عدة أطراف أبرزهم المرشح نفسه.

وبوجه عام، تشير الممارسات الدولية في الانتخابات إلى أن الحملات الانتخابية تخضع لتعليمات خاصة تصدر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين في عرض برامجهم ونشر دعايتهم الانتخابية، بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة بينهم.

ويشترط أن يقدم المرشح طلباً إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها بالموافقة على خطة حملته الانتخابية على النموذج المعد لذلك (خطة الحملة الدعائية للمرشح).



(1) بداية الحملات الانتخابية:



سوف تبدأ الحملات الانتخابية يوم الأحد الموافق (08) سبتمبر 2019.



(2) قواعد الحملات الانتخابية:



تخضع الحملات الانتخابية للمرشحين لعدة قواعد محددة يتعين الالتزام بها، وإلا تعرض المرشح المخالف للمساءلة القانونية؛ وهي:-

(أ‌) يحظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم.

(ب‌) يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية.

(ج‌) يحظر استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية.

(د‌) يحظر الاشتراك أو التضامن بين المرشحين - بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية؛ فالحملات الانتخابية تكون فردية.

(هـ) يحظر وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين في غير الأماكن التي تحددها لجان الإمارات وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.

(و) يحظر استخدام الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات وكافة المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية كانت أم محلية) والحدائق العامة والمراكز التجارية في أعمال الدعاية الانتخابية.

(ز‌) يحظر استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية.

(ح‌) يحظر تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين.

(ط‌) يحظر لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.

(ي‌) يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي كافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية.

(ك‌) يحظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

(ل‌) يجب حصول المرشح على الموافقات الرسمية من لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي.



(3) تمويل الحملات الانتخابية:



الأصل أنه يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية. إلا أنه يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط؛ بمعنى أنه يحظر على المرشح تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية وهو مبلغ مليوني درهم.

كما يُحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة.

ويلتزم المرشح بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة؛ وذلك على النموذج المعد لذلك (كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح).



(4) حد الإنفاق على الحملات الانتخابية:



يجب ألا يتجاوز السقف الأعلى (أو الحد الأقصى) للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ مليوني درهم.

(5) انتهاء الحملات الانتخابية:



سوف تنتهي الحملات الانتخابية بنهاية الدوام الرسمي، الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بأربع وعشرين ساعة أي في يوم الجمعة الموافق (4) أكتوبر 2019.

ومن ثم فلا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو في اليوم المحدد للانتخابات. غير أن مظاهر الحملات الإعلامية السابقة على هذا التاريخ تبقى كما هي، ولكن لا يجوز القيام بأية مظاهر انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.

ثالثاً: وكلاء المرشحين:

تجيز المادة (27) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019، لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه. ويتم التقدم بطلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد (طلب توكيل عن مرشح) من يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019 إلى يوم الأحد الموافق 15سبتمبر 2019.

ويشترط أن يرفق بطلب توكيل عن مرشح صورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعدد (2) صورة شخصية ملونة حديثة للشخص المراد توكيله.

ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عمليتي الاقتراع والفرز. ويمارس الوكيل صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.

رابعاً: حقوق المرشح:

يتمتع المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بالحقوق التالية:-

أ‌. التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ب‌. تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط.

ج‌. إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة.

د‌. الحصول على إجازة إذا كان موظفاً عاماً (اتحادياً أم محلياً) أو من ذوي الصفة العسكرية.

هـ. اختيار وكيل عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عمليتي الاقتراع والفرز



خامساً: واجبات المرشح:



إن الحقوق التي يتمتع بها المرشح تقابلها واجبات يتعين عليه الالتزام بها، وهي:-

1. السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.

2. المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.

3. عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.

4. الإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية، وتقديم كشوف بالأموال التي يتلقاها -أولاً بأول- إلى لجنة الإمارة.

5. تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

6. عدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.

7. إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

8. إزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال (أسبوع) من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.



سادساً: الجزاءات التي يمكن توقيعها على المرشح:



إذا ارتكب المرشح أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على المخالفين من المرشحين أياً من الجزاءات التالية: -

1. سحب الترخيص الممنوح للمرشح بعمل الدعاية الانتخابية.

2. إلزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم.

3. إلغاء الترشيح.

وأي جزاء آخر مناسب في هذا الشأن.



سابعاً: الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز:



يجوز للمرشح الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز وفقاً للشروط التالية: -

1. أن يقدم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة.

2. أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

3. أن يرفق بالطعن مبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم. يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه وغير قابل للرد حال رفض طعنه.

4. أن يتم تقديم الطعن على النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة خلال الفترة من 2019/10/6 إلى 2019/10/7.

وسوف تقوم لجان الإمارات بإحالة كافة الطعون إلى لجنة الطعون؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتقديمه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات؛ للبت فيها.

- يتم رد اللجنة على الطعون المقدمة خلال الفترة من 2019/10/9 إلى

2019/10/10.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الطعون في نتائج الفرز لا يحول دون قيام لجنة الفرز المركزية بإعلان نتيجة الفرز الأولية في كل إمارة (أي إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح).

كما يشار إلى أن قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعون المتعلقة بالفرز تكون نهائية (أي غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن).



ثامناً: اعتماد النتائج النهائية للانتخابات:



سوف يتم اعتماد النتائج النهائية للانتخابات (أي القائمة النهائية للفائزين) وفقاً للحالتين التاليتين:

(1) في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية: سوف يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم الأحد الموافق (13) أكتوبر 2019م.

(2) في حالة وجود انتخابات تكميلية: سوف يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم الخميس الموافق (17) أكتوبر 2019م.

الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

2019