لبنان… مذكرة توقيف ضد سيف الإسلام القذافي 

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وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، أصدر القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين في الملف.
ومن أبرز الذين صدرت بحقهم مذكرات التوقيف، سيف الإسلام معمر القذافي وعبدالله السنوسي وأحمد رمضان الأصيبعي.
© AP Photo / Ben Curtis
يأتي الأمر القضائي تمهيدا لإحالة هذه المذكرات إلى الشرطة الدولية "إنتربول" لتعميمها وتنفيذها.
وأشارت "الوكالة الوطنية" إلى أن وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني رفضت مرارا إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقا كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويتهم القضاء اللبناني نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمسؤولية عن اختطاف الرجال الثلاثة في 31 أغسطس/ آب 1978.
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