وأضاف المصدر العسكري إن صواريخ إسرائيلية استهدفت بشكل متزامن كل من تل الأحمر شمال مدينة خان أرنبة الواقعة على تماس المنطقة الأممية العازلة مع الجيش الإسرائيلي في الجولان.
كان سلاح الجو الإسرائيلي قصف اليوم الأربعاء، منطقة استراتيجية في جنوب سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بـأن المضادات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات في القسم المحتل من الجولان بالتزامن مع تصدي الدفاعات السورية للأهداف المعادية شمال القنيطرة، مشيرا إلى استهداف إسرائيلي معادي لنقطة رصد عسكرية في تل الحارة الاستراتيجي بريف درعا الشمالي الغربي المحاذي للجولان المحتل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري: الدفاعات الجوية السورية تسقط هدفين إسرائيليين انطلقا من الجولان المحتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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