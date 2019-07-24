مراسل "سبوتنيك": هجوم إسرائيلي على نقطة رصد عسكرية بريف درعا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بـأن المضادات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل.

وقال مراسل "سبوتنيك" إنه سمع دوي انفجارات في القسم المحتل من الجولان بالتزامن مع تصدي الدفاعات السورية للأهداف المعادية شمال القنيطرة، مشيرا إلى وقوع استهداف إسرائيلي معادي لنقطة رصد عسكرية في تل الحارة الاستراتيجي بريف درعا الشمالي الغربي المحاذي للجولان المحتل.

يذكر أنه مع انطلاق عمليات الجيش السوري على جبهات الشمال خلال الشهر الجاري كثفت إسرائيل من تحرشاتها على الجبهة الجنوبية ويرجح أن ذلك بهدف مشاغلة الجيش السوري والتخفيف من تقدمه في مواجهة التنظيمات التكفيرية شمالا.