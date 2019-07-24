شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلى مبان سكنية فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلى عددا من المباني السكنية في حي وادي الحمص بصور باهر في مدينة القدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات. وشدّد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي على أنّ دولة الإمارات تستنكر بشدة هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والتهجير القسري للقاطنين، مؤكدا رفض الإمارات لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعد انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني .

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